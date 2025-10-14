Через два года в Лиге чемпионов УЕФА будет введено новое изменение
По информации The Athletic, начиная с сезона 2027/28 розыгрыш основного раунда Лиги чемпионов будет начинаться матчем с участием действующего обладателя трофея. Данная встреча запланирована на вторник, а остальные поединки первого тура будут сыграны в среду и четверг.
Функционеры пошли на подобный шаг в рамках тендера на покупку медиа-прав для пяти крупных футбольных рынков Европы: Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании.
Кто знает, возможно предстоящий матч-открытия Лиги чемпионов через два года может пройти и в Казахстане, если, конечно, в основном раунде турнира окажется один из наших клубов.
В Алматы совсем недавно уже приезжал самый титулованный клуб планеты – мадридский "Реал". А 21 октября "Кайрат" примет на своей арене кипрский "Пафос" в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.