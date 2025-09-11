#АЭС в Казахстане
Спорт

Суперкомпьютер назвал главного фаворита нового сезона Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Ливерпуль Фаворит, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 17:59 Фото: Instagram/liverpoolfc
16 сентября стартуют матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. За несколько дней до этого опубликован список основных претендентов на победу в главном еврокубковом футбольном турнире, сообщает Zakon.kz.

По версии суперкомпьютера Opta, фаворитом номер один в этом сезоне на данный час считают английский "Ливерпуль". Команде Арне Слота отдают самые высокие шансы на победу в турнире – 20,4%.

За "красными" идут "Арсенал" (16%) и ПСЖ (12,1%). Далее в рейтинге претендентов на титул расположились: "Манчестер Сити" (8,4%), "Барселона" (8,4%), "Челси" (7%), "Реал Мадрид" (5,8%), "Бавария" (4,3%), "Интер" (3%) и "Ньюкасл" (3%).

К сожалению, суперкомпьютер не верит в потенциал новичка нынешней Лиги чемпионов – казахстанского "Кайрата" и даже не включил "алматинцев" в список команд, у которых есть хотя бы минимальные шансы.

Между тем команда Рафаэля Уразбахтина в ночь на 19 сентября стартует в общем этапе главного еврокубка матчем против лиссабонского "Спортинга".

За два дня до отъезда в Португалию "Кайрат" ждет битва с "Актобе" в рамках игр КПЛ-2025.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
