Виктория Графеева выиграла бронзовую медаль на ЧМ по боксу в Великобритании

Представительница команды Казахстана по боксу Виктория Графеева не смогла выйти в финал чемпионата мира в Ливерпуле. В полуфинале Графеева уступила Ребеке Де Лиме Сантос (Бразилия), сообщает Zakon.kz.

Поединок завершился раздельным решением судей со счетом 4:1 в пользу Сантос.

Таким образом, Графеева стала бронзовым призером ЧМ в весовой категории до 60 кг.

Фото: olympic.kz

Между тем казахстанец Санжар Ташкенбай успешно выступил в 1/4 весовой категории до 50 кг. В этом раунде Санжару противостоял Сингх Мандегбам из Индии. Ташкенбай выиграл первый раунд. Также он был лучше и во втором. Причем у соперника сняли баллы. В итоге Санжар выиграл бой единогласным решением и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль ЧМ.

Фото: olympic.kz

Также Назым Кызайбай не испытала серьезных проблем в поединке против Анны Охоты (Украина). Кызайбай завладела преимуществом с первого раунда. Доминирование в ринге завершилось победой единогласным решением судей. Таким образом, казахстанка вышла в полуфинал в весовой категории до 48 кг.

Ранее сообщалось, что шесть казахстанских боксеров сразятся за награды 12 сентября.