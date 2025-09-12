Виктория Графеева выиграла бронзовую медаль на ЧМ по боксу в Великобритании
Поединок завершился раздельным решением судей со счетом 4:1 в пользу Сантос.
Таким образом, Графеева стала бронзовым призером ЧМ в весовой категории до 60 кг.
Фото: olympic.kz
Между тем казахстанец Санжар Ташкенбай успешно выступил в 1/4 весовой категории до 50 кг. В этом раунде Санжару противостоял Сингх Мандегбам из Индии. Ташкенбай выиграл первый раунд. Также он был лучше и во втором. Причем у соперника сняли баллы. В итоге Санжар выиграл бой единогласным решением и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль ЧМ.
Фото: olympic.kz
Также Назым Кызайбай не испытала серьезных проблем в поединке против Анны Охоты (Украина). Кызайбай завладела преимуществом с первого раунда. Доминирование в ринге завершилось победой единогласным решением судей. Таким образом, казахстанка вышла в полуфинал в весовой категории до 48 кг.
Ранее сообщалось, что шесть казахстанских боксеров сразятся за награды 12 сентября.