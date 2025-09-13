Кто из казахстанцев поборется за "золото" на ЧМ по боксу в Великобритании

Фото: olympic.kz

Махмуд Сабырхан, выступающий за команду Казахстана по боксу, пробился в финал чемпионата мира в Ливерпуле. Казахстанец поборется за золотую медаль в весовой категории до 55 кг, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале Махмуд не испытал проблем в бою против Лю Чуаня (Китай). Сабырхан выиграл встречу единогласным решением судей. Фото: olympic.kz Также представитель команды Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай победил в полуфинале. В поединке за выход в финал весовой категории Санжар оказался сильнее кубинца Алехандро Кларо. Встреча завершилась раздельным решением судей – 4:1. Ранее сообщалось, что в финале чемпионата мира по боксу 24-летняя узбекистанка Навбахор Хамидова встретится с казахстанкой Аидой Абикеевой.

