Спорт

Кто из казахстанцев поборется за "золото" на ЧМ по боксу в Великобритании

ЧМ по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 19:21 Фото: olympic.kz
Махмуд Сабырхан, выступающий за команду Казахстана по боксу, пробился в финал чемпионата мира в Ливерпуле. Казахстанец поборется за золотую медаль в весовой категории до 55 кг, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале Махмуд не испытал проблем в бою против Лю Чуаня (Китай). Сабырхан выиграл встречу единогласным решением судей.

Фото: olympic.kz

Также представитель команды Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай победил в полуфинале.

В поединке за выход в финал весовой категории Санжар оказался сильнее кубинца Алехандро Кларо.

Встреча завершилась раздельным решением судей – 4:1.

Ранее сообщалось, что в финале чемпионата мира по боксу 24-летняя узбекистанка Навбахор Хамидова встретится с казахстанкой Аидой Абикеевой.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
