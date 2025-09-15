#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спорт

Холанд стал героем футбольного дерби двух "Манчестеров" в АПЛ

Футбол Дубль Норвежца, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 10:55 Фото: Instagram/mancity
В английской Премьер-лиге состоялось одно из интереснейших дерби европейского футбола, "Манчестер Сити" принимал своих земляков из "Юнайтед". Хозяева не пощадили гостей, заколотив три безответных мяча в их ворота, два из которых в активе Эрлинга Холанда, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок проходил в рамках четвертого тура английского чемпионата, где счет был открыт на 18-й минуте, когда отличился Фил Фоден.

А во втором тайме свое слово высказал главный снайпер "горожан" – Эрлинг Холан. Норвежец забил дважды и принес крупную победу своей команде. 

Суммируя последние шесть игр, Холанд забил свои 10-й и 11-й голы в этом сезоне – шесть за сборную Норвегии и пять за "Сити".

Плюс к этому, 25-летний нападающий после дубля в ворота "МЮ" возглавил список бомбардиров АПЛ с пятью мячами.

Преследователи в лице Виктора Дьокереша ("Арсенал") и Энтойна Семеньо ("Борнмут") имеют в своей копилке по три гола.

В ночь на 10 сентября Эрлинг Холанд оформил пента-трик в ворота Молдовы, а его сборная разгромила соперника с неприличным счетом 11:1, в рамках шестого тура квалификации ЧМ-2026, 

Читайте также
Конкуренты "Кайрата" сильно удивили в матчах 23-го тура КПЛ-2025
09:50, Сегодня
Конкуренты "Кайрата" сильно удивили в матчах 23-го тура КПЛ-2025
Сын знаменитого казахстанского борца выступит на чемпионате мира
05:30, Сегодня
Сын знаменитого казахстанского борца выступит на чемпионате мира
Сборная Казахстана по боксу заняла первое место в общем зачете чемпионата мира
01:39, 15 сентября 2025
Сборная Казахстана по боксу заняла первое место в общем зачете чемпионата мира
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: