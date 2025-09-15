Холанд стал героем футбольного дерби двух "Манчестеров" в АПЛ

В английской Премьер-лиге состоялось одно из интереснейших дерби европейского футбола, "Манчестер Сити" принимал своих земляков из "Юнайтед". Хозяева не пощадили гостей, заколотив три безответных мяча в их ворота, два из которых в активе Эрлинга Холанда, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок проходил в рамках четвертого тура английского чемпионата, где счет был открыт на 18-й минуте, когда отличился Фил Фоден.

А во втором тайме свое слово высказал главный снайпер "горожан" – Эрлинг Холан. Норвежец забил дважды и принес крупную победу своей команде.

Суммируя последние шесть игр, Холанд забил свои 10-й и 11-й голы в этом сезоне – шесть за сборную Норвегии и пять за "Сити".

Плюс к этому, 25-летний нападающий после дубля в ворота "МЮ" возглавил список бомбардиров АПЛ с пятью мячами.

Преследователи в лице Виктора Дьокереша ("Арсенал") и Энтойна Семеньо ("Борнмут") имеют в своей копилке по три гола.

В ночь на 10 сентября Эрлинг Холанд оформил пента-трик в ворота Молдовы, а его сборная разгромила соперника с неприличным счетом 11:1, в рамках шестого тура квалификации ЧМ-2026,