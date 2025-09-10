Норвегия отправила 11 голов в ворота Молдовы с пента-триком Холанда

В ночь на 10 сентября футболисты сборной Норвегии дома разгромили команду Молдовы с неприличным счетом 11:1 в рамках шестого тура квалификации ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

В составе скандинавской дружины пять голов забил нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, плюс на его счету два результативных ассиста.

Другим снайпером прошедшего матча стал полузащитник шотландского "Глазго Рейнджерс" Тело Осгор, в активе которого покер (4 мяча).

Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор отметился одним голом и двумя передачами.

В итоге норвежцы устроили хоккейный разгром – 11:1. Для представителей молдавского футбола это самое крупное поражение в их истории на международной арене.

На днях подобными неудачами отметились футболисты сборной Казахстана и Турции, уступив с одинаковым счетом 0:6 своим соперникам по подгруппе в отборе ЧМ-2026. Наши игроки на выезде не смогли ничего противопоставить Бельгии, а турки дома были повержены испанцами.