#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Спорт

Норвегия отправила 11 голов в ворота Молдовы с пента-триком Холанда

Футбол Разгром 11:1, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 15:11 Фото: fotball.no
В ночь на 10 сентября футболисты сборной Норвегии дома разгромили команду Молдовы с неприличным счетом 11:1 в рамках шестого тура квалификации ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

В составе скандинавской дружины пять голов забил нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, плюс на его счету два результативных ассиста.

Другим снайпером прошедшего матча стал полузащитник шотландского "Глазго Рейнджерс" Тело Осгор, в активе которого покер (4 мяча).

Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор отметился одним голом и двумя передачами.

В итоге норвежцы устроили хоккейный разгром – 11:1. Для представителей молдавского футбола это самое крупное поражение в их истории на международной арене.

На днях подобными неудачами отметились футболисты сборной Казахстана и Турции, уступив с одинаковым счетом 0:6 своим соперникам по подгруппе в отборе ЧМ-2026. Наши игроки на выезде не смогли ничего противопоставить Бельгии, а турки дома были повержены испанцами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Мбаппе забил пять голов за пять матчей нового сезона
Спорт
14:25, Сегодня
Мбаппе забил пять голов за пять матчей нового сезона
Наставник "Барыса" сделал серьезное предупреждение после успеха над "Амуром"
Спорт
12:53, Сегодня
Наставник "Барыса" сделал серьезное предупреждение после успеха над "Амуром"
В гости к "Кайрату" прибыл президент УЕФА Чеферин
Спорт
12:12, Сегодня
В гости к "Кайрату" прибыл президент УЕФА Чеферин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: