В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10, 12 лет

С 19 по 30 сентября 2025 года в Алматы пройдет чемпионат мира по шахматам в возрастных категориях U8, U10 и U12.

Для участия в нем уже зарегистрировались более 850 юных шахматистов из 88 стран, включая Индию (28 участников), Китай (25) и США (24). Казахстан на правах хозяина чемпионата выставит более 200 игроков.

"Это очень большая имиджевая история для нашей страны. Это будет самое масштабное спортивное событие для нашей страны в этом году и уж точно одно из главных в календаре FIDE. Турнир выпадает на празднование Дня города, поэтому мы стараемся синхронизировать эти два события и подчеркнуть: шахматы – часть современной истории Алматы, где спорт и интеллект идут рука об руку, где рождаются и воспитываются шахматные звезды, проводятся самые престижные турниры, а сам город – это один из интеллектуальных центров мира",- сказал президент Казахстанской Федерации шахмат Тимур Турлов.

Турнир пройдет на главной арене Спортивно-культурного комплекса им. Балуана Шолака (Baluan Sholaq Arena), где в 2022 году состоялся чемпионат мира по рапиду и блицу, а в 2024 году – юношеский чемпионат Азии.

Для многих детей поездки за границу на международные турниры – сложная задача из-за финансовых и организационных преград. Чемпионат в Алматы дает более 200 казахстанским юниорам шанс проявить себя на международной арене – сразиться с лучшими в мире в своей возрастной категории, повысить рейтинг и набраться опыта.

Если же говорить о тех, кто наверняка будут бороться за награды чемпионата, то Казахстан представят:

Адинур Адильбек (1837) и Алиша Бисалиева (1744) – рейтинговые лидеры в возрастной категории до 8 лет (O8 и G8);

Амиржан Анетов (2081) и Ризат Улан (2062) – фавориты в O10;

Жансая Шолпанбек (2084) – фаворит в G12;

Сымбат Жетпис (1761) и Милана Филиппова (1755) – фавориты в G10;

Данис Куандыкулы (2211), чемпион мира-2023 в O10, и Нурали Болашаков (2209) – фавориты в O12.

На предыдущем чемпионате мира в итальянском Монтесильвано в 2024 году чемпионами мира стали Аланна Бериккызы (G10) и Марк Смирнов (O12), вице-чемпионкой – Ханзада Аманжол (G12). Завоевав 2 золотые и 1 серебряную медали, Казахстан занял 1-е место в медальном зачёте (у Китая 2 золотые и 1 бронзовая).

Большими успехами отмечен и 2025 год. В марте Абдул-Малик Кайрат, Алиша Бисалиева и Алимжан Жауынбай выиграли золото на чемпионате мира среди школьников в Сербии, Нурислам Султанхан – серебро. В июле Алиша Бисалиева и Адинур Адильбек (оба – U8) привезли золото и бронзу с Кубка мира в Батуми. В августе Данис Куандыкулы стал бронзовым призером юношеской шахматной Олимпиады в Колумбии. В чемпионате мира среди школьных команд в США участвовали Данис Куандыкулы, Ахмедияр Сугралиев, Аманбек Отетилеу и Нурсая Жумабек.

Церемония открытия пройдет 19 сентября в 13:00 на главной арене Дворца спорта. Аккредитация для СМИ обязательна

Расписание туров:

19.09.2025, 15:00 — Первый тур

20.09.2025, 11:00 — Второй тур

21.09.2025, 11:00 — Третий тур

22.09.2025, 11:00 — Четвертый тур

23.09.2025, 11:00 — Пятый тур

24.09.2025, 11:00 — Шестой тур

25.09.2025 — День отдыха, 07:00–14:00 — экскурсия на Шымбулак, 14:00–20:00 — блиц-турнир с воспитанникам детских домов

26.09.2025, 11:00 — Седьмой тур

27.09.2025, 11:00 — Восьмой тур

28.09.2025, 15:00 — Девятый тур

29.09.2025, 11:00 — Десятый тур

30.09.2025, 11:00 — Одиннадцатый тур

30.09.2025, 17:00 — Церемония закрытия

Пресс-подход 19.09.2025 в 13.15

Казахстанская федерация шахмат (KazChess) и местные власти обеспечивают теплый прием для игроков, родителей, тренеров и судей. Юные таланты со всего мира сойдутся в эпичной битве за титулы. Не пропустите рождение новых звезд!

Контакт для аккредитации: Абылай Исин +7 706 69 33 661.

