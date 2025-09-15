#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10, 12 лет

ЧМ по шахматам среди детей до 8, 10, 12 лет, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 15:08 Фото: Kazchess
С 19 по 30 сентября 2025 года в Алматы пройдет чемпионат мира по шахматам в возрастных категориях U8, U10 и U12.

Для участия в нем уже зарегистрировались более 850 юных шахматистов из 88 стран, включая Индию (28 участников), Китай (25) и США (24). Казахстан на правах хозяина чемпионата выставит более 200 игроков.

"Это очень большая имиджевая история для нашей страны. Это будет самое масштабное спортивное событие для нашей страны в этом году и уж точно одно из главных в календаре FIDE. Турнир выпадает на празднование Дня города, поэтому мы стараемся синхронизировать эти два события и подчеркнуть: шахматы – часть современной истории Алматы, где спорт и интеллект идут рука об руку, где рождаются и воспитываются шахматные звезды, проводятся самые престижные турниры, а сам город – это один из интеллектуальных центров мира",- сказал президент Казахстанской Федерации шахмат Тимур Турлов.

Турнир пройдет на главной арене Спортивно-культурного комплекса им. Балуана Шолака (Baluan Sholaq Arena), где в 2022 году состоялся чемпионат мира по рапиду и блицу, а в 2024 году – юношеский чемпионат Азии.

Для многих детей поездки за границу на международные турниры – сложная задача из-за финансовых и организационных преград. Чемпионат в Алматы дает более 200 казахстанским юниорам шанс проявить себя на международной арене – сразиться с лучшими в мире в своей возрастной категории, повысить рейтинг и набраться опыта.

Фото: Kazchess

Если же говорить о тех, кто наверняка будут бороться за награды чемпионата, то Казахстан представят:

  • Адинур Адильбек (1837) и Алиша Бисалиева (1744) – рейтинговые лидеры в возрастной категории до 8 лет (O8 и G8);
  • Амиржан Анетов (2081) и Ризат Улан (2062) – фавориты в O10;
  • Жансая Шолпанбек (2084) – фаворит в G12;
  • Сымбат Жетпис (1761) и Милана Филиппова (1755) – фавориты в G10;
  • Данис Куандыкулы (2211), чемпион мира-2023 в O10, и Нурали Болашаков (2209) – фавориты в O12.

На предыдущем чемпионате мира в итальянском Монтесильвано в 2024 году чемпионами мира стали Аланна Бериккызы (G10) и Марк Смирнов (O12), вице-чемпионкой – Ханзада Аманжол (G12). Завоевав 2 золотые и 1 серебряную медали, Казахстан занял 1-е место в медальном зачёте (у Китая 2 золотые и 1 бронзовая).

Большими успехами отмечен и 2025 год. В марте Абдул-Малик Кайрат, Алиша Бисалиева и Алимжан Жауынбай выиграли золото на чемпионате мира среди школьников в Сербии, Нурислам Султанхан – серебро. В июле Алиша Бисалиева и Адинур Адильбек (оба – U8) привезли золото и бронзу с Кубка мира в Батуми. В августе Данис Куандыкулы стал бронзовым призером юношеской шахматной Олимпиады в Колумбии. В чемпионате мира среди школьных команд в США участвовали Данис Куандыкулы, Ахмедияр Сугралиев, Аманбек Отетилеу и Нурсая Жумабек.

Церемония открытия пройдет 19 сентября в 13:00 на главной арене Дворца спорта. Аккредитация для СМИ обязательна

Расписание туров:

  • 19.09.2025, 15:00 — Первый тур
  • 20.09.2025, 11:00 — Второй тур
  • 21.09.2025, 11:00 — Третий тур
  • 22.09.2025, 11:00 — Четвертый тур
  • 23.09.2025, 11:00 — Пятый тур
  • 24.09.2025, 11:00 — Шестой тур
  • 25.09.2025 — День отдыха, 07:00–14:00 — экскурсия на Шымбулак, 14:00–20:00 — блиц-турнир с воспитанникам детских домов
  • 26.09.2025, 11:00 — Седьмой тур
  • 27.09.2025, 11:00 — Восьмой тур
  • 28.09.2025, 15:00 — Девятый тур
  • 29.09.2025, 11:00 — Десятый тур
  • 30.09.2025, 11:00 — Одиннадцатый тур
  • 30.09.2025, 17:00 — Церемония закрытия

Пресс-подход 19.09.2025 в 13.15

Казахстанская федерация шахмат (KazChess) и местные власти обеспечивают теплый прием для игроков, родителей, тренеров и судей. Юные таланты со всего мира сойдутся в эпичной битве за титулы. Не пропустите рождение новых звезд!

Контакт для аккредитации: Абылай Исин +7 706 69 33 661.

Результаты на сайте

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Лучший футбольный клуб Европы выиграл все пять игр на старте сезона
15:21, Сегодня
Лучший футбольный клуб Европы выиграл все пять игр на старте сезона
От 30 до 250 тысяч тенге: объявлена дата старта продаж билетов на матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов
14:27, Сегодня
От 30 до 250 тысяч тенге: объявлена дата старта продаж билетов на матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов
Экс-звезда "Реала" забил дебютный гол за "Милан" в Серии А
13:02, Сегодня
Экс-звезда "Реала" забил дебютный гол за "Милан" в Серии А
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: