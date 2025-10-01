Алматы – столица шахмат: три "золота" Казахстана на чемпионате мира среди кадетов

Южная столица с 19 по 30 сентября 2025 года жила шахматами. Чемпионат мира среди кадетов собрал 842 игрока из 88 стран – рекорд за всю историю турнира! И именно Казахстан оказался в центре внимания: три золотые медали и общекомандная победа второй год подряд, сообщает Zakon.kz.

Маленькие чемпионы

В категории девочек до 8 лет (G8) золотую сенсацию сотворила Алиша Бисалиева. Она набрала 9½ очков и в решающем туре свела партию вничью, чего оказалось достаточно для титула чемпионки мира. И вот что невероятно: победа в Алматы – лишь вершина целого шахматного марафона, который девочка прошла за год.

"Мы участвовали в чемпионате мира среди школьников – там я заняла первое место. Потом был чемпионат мира среди кадетов до 8 лет по блицу и по рапиду – два "золота". Затем Кубок мира, где я снова выиграла. А теперь – чемпионат мира по классике", Алиша Бисалиева

Трудно поверить, что перед тобой восьмилетний ребенок, ведь всего за год Алиша собрала пять мировых титулов.

"Хотелось бы, чтобы шахматы были в программе Олимпиады. Тогда я бы готовилась и к Олимпиаде", – добавляет чемпионка.

Фото: Kazchess

Среди мальчиков до 8 лет (O8) Казахстан также оказался первым. Чемпионом стал Адинур Адильбек, который набрал 9½ очков и не проиграл ни одной партии.

"Соперники были очень сильные, было трудно, но я смог преодолеть все и в итоге победил. Я много тренировался, были спарринги, сам занимался. А еще я хожу на плавание – это тоже помогает. За шахматы меня впервые посадил папа, когда мне было четыре года и одиннадцать месяцев", – рассказал Адинур.

Фото: Kazchess

Третью золотую медаль для Казахстана принес Данис Куандыкулы в категории мальчиков до 12 лет (O12). Его финальная партия держала зрителей в напряжении: соперник ошибся в цейтноте, и Данис воспользовался шансом. "Сложно было, но я верил в себя", – коротко сказал он после победы.

Это уже второе "золото" юного шахматиста на чемпионатах мира: в 2023 году он стал чемпионом среди десятилеток.

Фото: Kazchess

Чемпионат стал настоящим праздником шахмат. Зал встречал аплодисментами даже ничьи, а после туров дети обменивались значками и фотографировались с соперниками. Для многих участников важным было само участие: юные игроки из Индии и Африки впервые увидели снег на Шымбулаке и играли в снежки, будто это тоже часть большого спортивного приключения.

Фото: Kazchess

"Чемпионат доказал, что мы – страна талантов"

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, выступая на закрытии турнира, подчеркнул, что победы детей – не случайность:

"Сегодня мы стали свидетелями знаменательного момента: Казахстан в очередной раз доказал, что является страной талантов. Наши маленькие шахматисты проявили стойкость и характер, вдохновив и детей, и взрослых. Глава государства уделяет особое внимание развитию шахмат, и результаты говорят сами за себя". Ербол Мырзабосынов

Президент Казахстанской федерации шахмат (КФШ) Тимур Турлов отметил, что именно в Алматы победа приобрела особый смысл.

"Мы сумели провести один из самых масштабных турниров в истории. И особенно важно, что именно здесь, на своей родине, наши юные шахматисты добились исторического успеха. Казахстан показал всему миру, что у нас есть новое поколение лидеров". Тимур Турлов

Первый вице-президент КФШ Дармен Садвакасов добавил:

"В прошлом году в Италии мы выиграли два "золота". В этом году – три. И этот успех особенно дорог, потому что он произошел у нас дома, в присутствии рекордного количества стран".



А исполнительный директор Kazchess Гульмира Даулетова напомнила о программе поддержки: победители получают гранты в размере от 5 до 25 миллионов тенге, которые идут на тренировки, поездки и книги.

"Эта программа дает свои плоды. Два года назад мы стали чемпионами Азии, в прошлом году – чемпионами мира, а теперь и в Алматы удержали лидерство". Гульмира Даулетова

Фото: Kazchess

Казахстан – лидер мировых шахмат

По итогам турнира Казахстан занял первое место с тремя золотыми медалями. Китай и США разделили второе и третье места (по 1 "золоту", 1 "серебру" и 1 "бронзе"). Китайцы обошли американцев только по дополнительным очкам призеров – 26½ против 25½.

Победители ЧМ-2025 среди кадетов (U8–U12):

G8 (94 участницы): 1. Алиша Бисалиева (Казахстан) – 9½; 2. Чжу Цзяхэ (Китай) – 9; 3. Болд-Эрдене Целмег (Монголия) – 8½.

O8 (150 участников): 1. Адинур Адильбек (Казахстан) – 9½; 2. Федор Сидельников (FIDE) – 8½; 3. Ван Юйсюань (Китай) – 8½.

O12 (175 участников): 1. Данис Куандыкулы (Казахстан) – 9; 2. Али Пойраз Уздемир (Турция) – 9; 3. Итан Гуо (США) – 8½.

Фото: Kazchess

Триумф и будущее

Победа в Алматы стала продолжением успехов прошлых лет. В 2024 году в Италии чемпионами стали Аланна Бериккызы и Марк Смирнов, в 2023-м в Египте – тот же Данис Куандыкулы. Но именно этот домашний чемпионат показал: у Казахстана формируется новое поколение шахматных звезд.

Фото: Kazchess

Когда под сводами Дворца спорта имени Балуана Шолака звучал гимн Казахстана, а дети поднимали над головой медали, зал аплодировал стоя. В тот момент всем стало ясно: высокие места наших спорстменов – не просто победа в турнире, а подтверждение того, что Казахстан сегодня настоящая шахматная держава.