От 30 до 250 тысяч тенге: объявлена дата старта продаж билетов на матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

15 сентября 2025 года пресс-служба алматинского футбольного клуба "Кайрат" опубликовала информацию о скором старте продаж билетов на домашние матчи команды в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Instagram алматинского коллектива, старт продаж билетов – 23 сентября в 17:00. Стоимость билетов – от 30 000 тенге до 250 000 тенге.

Один болельщик может купить только два билета и не более, с указанием паспортных данных, которые будут сверяться на входе в Центральный стадион Алматы.

"Распространяемая информация о предварительной продаже или бронировании билетов является недостоверной. Просим болельщиков не доверять сторонним объявлениям и не совершать покупки через неофициальные каналы", – заявили в пресс-службе ФК "Кайрат".

Команда Рафаэля Уразбахтина первый свой домашний поединок в Лиге чемпионов проведет 30 сентября, когда в Алматы пожалует самый титулованный клуб планеты – мадридский "Реал".

К сожалению, в этом матче не сможет принять участие наш талантливый голкипер Темирлан Анарбеков, который накануне в игре КПЛ-2025 против "Актобе" получил серьезную травму и выбыл из строя на неопределенный срок.

Между тем чемпион Казахстана рано утром 16 сентября вылетает в Португалию для проведения встречи первого тура Лиги чемпионов с лиссабонским "Спортингом" (19 сентября).