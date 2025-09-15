#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

От 30 до 250 тысяч тенге: объявлена дата старта продаж билетов на матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

Футбол Билеты Лига Чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 14:27 Фото: Instagram/f.c.kairat
15 сентября 2025 года пресс-служба алматинского футбольного клуба "Кайрат" опубликовала информацию о скором старте продаж билетов на домашние матчи команды в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Instagram алматинского коллектива, старт продаж билетов – 23 сентября в 17:00. Стоимость билетов – от 30 000 тенге до 250 000 тенге.

Один болельщик может купить только два билета и не более, с указанием паспортных данных, которые будут сверяться на входе в Центральный стадион Алматы.

"Распространяемая информация о предварительной продаже или бронировании билетов является недостоверной. Просим болельщиков не доверять сторонним объявлениям и не совершать покупки через неофициальные каналы", – заявили в пресс-службе ФК "Кайрат".

Команда Рафаэля Уразбахтина первый свой домашний поединок в Лиге чемпионов проведет 30 сентября, когда в Алматы пожалует самый титулованный клуб планеты – мадридский "Реал".

К сожалению, в этом матче не сможет принять участие наш талантливый голкипер Темирлан Анарбеков, который накануне в игре КПЛ-2025 против "Актобе" получил серьезную травму и выбыл из строя на неопределенный срок.

Между тем чемпион Казахстана рано утром 16 сентября вылетает в Португалию для проведения встречи первого тура Лиги чемпионов с лиссабонским "Спортингом" (19 сентября).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Лучший футбольный клуб Европы выиграл все пять игр на старте сезона
15:21, Сегодня
Лучший футбольный клуб Европы выиграл все пять игр на старте сезона
В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10, 12 лет
15:08, Сегодня
В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10, 12 лет
Экс-звезда "Реала" забил дебютный гол за "Милан" в Серии А
13:02, Сегодня
Экс-звезда "Реала" забил дебютный гол за "Милан" в Серии А
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: