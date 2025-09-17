"Бенфика" после провала с "Карабахом" уволила Лаже и пригласила Моуринью

17 сентября один из самых титулованных футбольных клубов Португалии "Бенфика" попрощался со своим главным тренером Бруну Лаже после поражения команды от азербайджанского "Карабаха" (2:3) в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию в специальном заявлении распространил президент "орлов" Руй Кошта. "Бенфика" планирует решить вопрос с новым наставником уже в ближайшие часы и дни.

20 сентября у клуба намечен выездной матч в чемпионате Португалии против АБС.

Бруну Лаже тренировал лиссабонский клуб на протяжении последнего года. За это время его подопечные выиграли Кубок португальской лиги.

Руководству "Бенфики" не понравилось сенсационное поражение от скромного "Карабаха" и они уволили тренера.

И, по сведениям CNN Portugal, знаменитый специалист Жозе Моуринью может возглавить "Бенфику" уже в ближайшие сутки.

62-летний португалец дал свое предварительное согласие на работу с лиссабонским клубом.

Как известно, Моуринью сейчас безработный, совсем недавно он покинул турецкий "Фенербахче" из-за вылета в плей-офф Лиги чемпионов как раз-таки от "Бенфики".