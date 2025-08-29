#АЭС в Казахстане
Спорт

"Фенербахче" уволил Моуринью из-за провала в Лиге чемпионов УЕФА

Фото: Instagram/FENERBAHCE
Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" объявил о расторжении контракта с главным тренером, португальским специалистом Жозе Моуринью. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды в Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Серебряный призер турецкой Суперлиги прошлого сезона под руководством 62-летнего наставника на днях вылетел из плей-офф Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей португальской "Бенфике" (0:0, 0:1).

Руководству "Фенербахче" не понравились подобные показатели и к тому же Моуринью в последнее время подверг критике селекцию клуба.

Португалец встал у руля турецкого коллектива летом 2024 года и в первый же сезон привел команду к "серебру" местного чемпионата.

Плюс к этому, за один год он успел нажить себе немало врагов в турецком футболе, за что его не раз наказывали разными штрафами.

Моуринью даже подавал в суд на "Галатасарай", требуя серьезную денежную компенсацию.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
