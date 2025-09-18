Бегунья из Казахстана упала и упустила медаль ЧМ-2025 в Токио
Спортсменка боролась за медаль в финале бега на три тысячи метров с препятствиями. На последних метрах дистанции Джеруто шла в числе лидеров, но, преодолевая один из барьеров, поскользнулась и упала.
Несмотря на попытку догнать лидеров забега, легкоатлетка завершила забег только шестой. Ее результат – 9:06,34. Об этой драме на чемпионате мира рассказал радиожурналист из Уганды на своей странице в Х.
Победительницей стала кенийка Фейт Черотич, установив рекорд чемпионата мира.
Tokyo 2020 Olympic champion Peruth Chemutai and Doha 2019 world champion Norah Jeruto of Kazakhstan both fell after hitting barriers. Jeruto managed to recover and finish 9th, while Chemutai did not finish.— Cherop Mark Cherirei (@iamcheropmark) September 17, 2025
Ранее на этом же чемпионате другая казахстанская легкоатлетка Дейзи Джепкемей преодолела дистанцию на 10 тыс. м за 31:49.87 и заняла 16-е место.
Соревнования 20-го чемпионата мира по легкой атлетике стартовали в столице Японии 13 сентября и завершатся 21 сентября.
