Спорт

Бегунья из Казахстана упала и упустила медаль ЧМ-2025 в Токио

Чемпионат мира по легкой атлетике в Токио, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 05:05 Фото: Instagram/jerutonorah
17 сентября в Токио казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто упала перед финишем и осталась без медали чемпионата мира по легкой атлетике, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка боролась за медаль в финале бега на три тысячи метров с препятствиями. На последних метрах дистанции Джеруто шла в числе лидеров, но, преодолевая один из барьеров, поскользнулась и упала.

Несмотря на попытку догнать лидеров забега, легкоатлетка завершила забег только шестой. Ее результат – 9:06,34. Об этой драме на чемпионате мира рассказал радиожурналист из Уганды на своей странице в Х.

Победительницей стала кенийка Фейт Черотич, установив рекорд чемпионата мира.

Ранее на этом же чемпионате другая казахстанская легкоатлетка Дейзи Джепкемей преодолела дистанцию на 10 тыс. м за 31:49.87 и заняла 16-е место.

Соревнования 20-го чемпионата мира по легкой атлетике стартовали в столице Японии 13 сентября и завершатся 21 сентября.

На днях карагандинцы торжественно встретили свою землячку – двукратную чемпионку мира по боксу Аиду Абикееву.

