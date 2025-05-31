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Спорт

Второе "золото" завоевала казахстанская легкоатлетка на чемпионате Азии

легкая атлетика, спорт, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 14:59 Фото: НОК РК
Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто одержала вторую победу на чемпионате Азии в Гуми (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 31 мая, спортсменка выиграла финальный забег на 5000 метров.

Финишное время Джеруто составило 14:58.71.

Второй стала спортсменка из Индии Парул Чаудхари – 15:15.33. Замкнула тройку лучших японка Юма Ямамото – 15:16.86.

В активе сборной Казахстана теперь шесть медалей. Первыми стали Нора Джеруто (3000 метров с препятствиями), Дейзи Джепкемей (10000 метров). Второе место заняла Елизавета Матвеева (прыжки в высоту). Третьими завершили турнир Джепкемей (3000 метров с препятствиями), Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на 20 километров).

30 мая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сумела переиграть Алёну Остапенко из Латвии в рамках третьего круга одиночного разряда Открытого чемпионата Франции.

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Андрей Дюсупов
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