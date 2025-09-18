Олимпийский чемпион подарил надежду Казахстану на ЧМ-2025 по борьбе

В Загребе (Хорватия) идет мировое первенство по борьбе. Представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе Демеу Жадыраев (до 77 кг) пробился в утешительный раунд топ-турнира, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, казахстанец в 1/4 финала уступил олимпийскому чемпиону из Японии Нао Кусаке.

По итогам полуфиналов обидчик отечественного борца вышел в финал, что дало казахстанцу возможность выступить в утешительном раунде.

В случае преодоления утешительного раунда представитель Казахстана поборется за "бронзу".

Жадыраев является серебряным призером ОИ-2024. Его медаль стала единственной среди борцов Казахстана в Париже. Также Демеу завоевывал "серебро" ЧМ-2017, ЧА-2018, и является трехкратным бронзовым призером континентальных первенств (2015, 2019, 2021).

