Спорт

Олимпийский чемпион подарил надежду Казахстану на ЧМ-2025 по борьбе

Представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 04:21 Фото: Instagram/demeu_zhadrayev
В Загребе (Хорватия) идет мировое первенство по борьбе. Представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе Демеу Жадыраев (до 77 кг) пробился в утешительный раунд топ-турнира, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, казахстанец в 1/4 финала уступил олимпийскому чемпиону из Японии Нао Кусаке.

По итогам полуфиналов обидчик отечественного борца вышел в финал, что дало казахстанцу возможность выступить в утешительном раунде.

В случае преодоления утешительного раунда представитель Казахстана поборется за "бронзу".

Жадыраев является серебряным призером ОИ-2024. Его медаль стала единственной среди борцов Казахстана в Париже. Также Демеу завоевывал "серебро" ЧМ-2017, ЧА-2018, и является трехкратным бронзовым призером континентальных первенств (2015, 2019, 2021).

Ранее Токаев обратился к победителям ЧМ по боксу.

Аксинья Титова
Читайте также
Сын знаменитого казахстанского борца выступит на чемпионате мира
05:30, 15 сентября 2025
Сын знаменитого казахстанского борца выступит на чемпионате мира
Казахстанский боксер совершил прорыв в Ливерпуле
07:36, 09 сентября 2025
Казахстанский боксер совершил прорыв в Ливерпуле
Казахстан vs. Венгрия: драмой завершился чемпионат мира по хоккею
02:20, 14 мая 2025
Казахстан vs. Венгрия: драмой завершился чемпионат мира по хоккею
