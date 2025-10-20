#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Спорт

Три казахстанца поборются за медали ЧМ-2025 по спортивной гимнастике

Гимнастика Финалы ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 15:41 Фото: Instagram/qaz_team_official
В рамках мирового первенства по спортивной гимнастике, которое в эти дни проходит в Джакарте (Индонезия), три представителя сборной Казахстана пробились в финал, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, Милад Карими вышел в финал с четвертым местом, набрав 14.133 очка в вольных упражнениях.

Он же на отборочном этапе в упражнениях на перекладине набрал 14.200 очков, что позволило ему выйти в решающую фазу данных соревнований.

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже 2024 года Нариман Курбанов занял первую строчку в упражнениях на коне, завершив квалификационные выступление с наивысшим показателем – 14.700 очков.

В финале этой же дисциплины выступит наш Зейнолла Идрисов (14.300 очков).

Соревнования за медали ЧМ-2025 по вольным упражнениям и на коне пройдут 24 октября, а в упражнениях на перекладине призеры определятся 25 октября.

Если гимнасты радуют в Индонезии, то лидер сборной Казахстана Никита Михайлис накануне помог российскому коллективу "Металлург" войти в историю КХЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстанцы вышли в финал ЧМ по спортивной гимнастике в Великобритании
19:36, 01 ноября 2022
Казахстанцы вышли в финал ЧМ по спортивной гимнастике в Великобритании
Казахстанцу не хватило одного шага до финала Олимпийских игр в батутной гимнастике
23:03, 02 августа 2024
Казахстанцу не хватило одного шага до финала Олимпийских игр в батутной гимнастике
Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
09:33, 04 марта 2023
Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: