Три казахстанца поборются за медали ЧМ-2025 по спортивной гимнастике

В рамках мирового первенства по спортивной гимнастике, которое в эти дни проходит в Джакарте (Индонезия), три представителя сборной Казахстана пробились в финал, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, Милад Карими вышел в финал с четвертым местом, набрав 14.133 очка в вольных упражнениях.

Он же на отборочном этапе в упражнениях на перекладине набрал 14.200 очков, что позволило ему выйти в решающую фазу данных соревнований.

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже 2024 года Нариман Курбанов занял первую строчку в упражнениях на коне, завершив квалификационные выступление с наивысшим показателем – 14.700 очков.

В финале этой же дисциплины выступит наш Зейнолла Идрисов (14.300 очков).

Соревнования за медали ЧМ-2025 по вольным упражнениям и на коне пройдут 24 октября, а в упражнениях на перекладине призеры определятся 25 октября.

