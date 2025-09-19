Казахстан принимает крупнейший юношеский турнир ФИДЕ: в Алматы стартовал чемпионат мира среди кадетов

На десять осенних дней Алматы превратился в столицу мировых шахмат. В спортивно-культурном комплексе им. Балуана Шолака стартовал чемпионат мира среди кадетов, который собрал 851 юного шахматиста из 88 стран. Возраст участников – от шести до двенадцати лет, сообщает Zakon.kz.

Более 800 участников из 88 стран

Церемония открытия прошла красочно и торжественно: звучали гимны Казахстана и ФИДЕ, состоялся концерт с участием юных артистов.

Вице-министр РК Ермек Кошербаев в своем обращении сделал акцент на образовательной миссии турнира:

Аким Алматы Дархан Сатыбалды на трех языках тепло приветствовал маленьких гостей, пообещав показать им красоту южной столицы в дни празднования Дня города.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в своем выступлении поблагодарил Казахстан за высокий уровень организации:

"Мы видим здесь прекрасные условия для игроков и тренеров. Казахстан становится одним из центров мировых шахмат, и это результат огромной работы государства и федерации". Аркадий Дворкович

И наконец, президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов рассказал о значении чемпионата:

"Это одно из главных шахматных событий года. Более 800 участников из 88 стран – масштаб впечатляет. Никогда в Алматы не было чемпионата с такой географией! Для наших ребят это уникальный шанс сыграть с сильнейшими сверстниками мира, у нас есть все основания рассчитывать на медали во многих категориях". Тимур Турлов

Фото: kazchess.kz

Казахстанские надежды и их сильнейшие соперники

Хозяева турнира выставили рекордную команду – 231 спортсмена. Это больше, чем у любой другой страны: Россия (под флагом ФИДЕ) привезла 67 участников, Индия – 28, Монголия – 27, Китай – 25, США – 24.

Среди казахстанцев немало тех, кто уже заявил о себе на мировой арене. В прошлом году Ханзада Аманжол взяла "серебро" на чемпионате мира в категории G12, а Данис Куандыкулы завоевал "золото" в U10.

Вообще, список потенциальных фаворитов из Казахстана впечатляет:

U8: Адинур Адильбек (1837) и Алиша Бисалиева (1744);

U10: Амиржан Анетов (2081) и Ризат Улан (2062);

U12: Данис Куандыкулы (2211) и Нурали Болашаков (2209);

G10: Сымбат Жетпис (1761) и Милана Филиппова (1755);

G12: Аланна Бериккызы (2162) и Жансая Шолпанбек (2084).

Данис Куандыкулы. Фото: kazchess.kz

Особенно жаркой обещает быть борьба в категории U12, где казахстанцам Данису Куандыкулы и СМ Нурали Болашакову предстоит встретиться с американскими фаворитами – FM Чжу Линьси и CM Итеном Гуо.

Сам Данис Куандыкулы в интервью признался, что готовился к турниру весь год:

"Надеюсь сыграть очень хорошо. Соперники сильные, почти всех из первой десятки я уже встречал за доской. Думаю, у всех есть шансы, и победит тот, кто проявит характер". Данис Куандыкулы

Фото: kazchess.kz

Масштаб турнира

Всего в Алматы приехал 851 участник. Самая многочисленная категория – O10 (мальчики до 10 лет), в ней 187 шахматистов, из них 54 представляют Казахстан. Самая малочисленная – G8 (девочки до 8 лет), всего 95 участниц, 26 из них – казахстанки.

Не менее любопытна география. Самое большое расстояние до Алматы проделали шахматисты из Новой Зеландии – около 13 500 км. А ближе всех – игроки из Кыргызстана, их отделяют всего 235 км от Бишкека.

В турнире участвуют и титулованные юниоры. Единственный международный мастер – 11-летний египтянин Абдальрахман Самех Мохамед (2207), победитель Кубка мира 2025 года. В категории O12 сыграют и другие звезды: FM Чжу Линьси (2320, США), Мазен Фанди (2307, Сирия), Рамтин Какаванд (2115, Иран) и казахстанец Алимжан Жауынбай (1968).

Среди девочек – четыре женских мастера ФИДЕ: Софи Ли (2073) и Лори Кью (1995) из США, Сюэ Тяньхао (2000, Китай) и Алиса Генриетта Юнкер (1869, FIDE). А самым юным иностранным участником стал Ярослав Агафонов из Молдовы – ему всего шесть лет.

Фото: kazchess.kz

Шахматы и образование

Вице-министр РК Ермек Кошербаев, выступая перед участниками, сделал акцент на образовательной миссии турнира:

"При поддержке президента шахматы получают особый импульс. Сегодня мы обсуждаем их внедрение в школьную программу для младших классов. Ведь шахматы учат детей логике, терпению, концентрации, умению выстраивать стратегию. Это полностью соответствует курсу на формирование интеллектуальной нации". Ермек Кошербаев

Заместитель премьер-министра напомнил, что в 2023 году в Казахстане был принят комплексный план развития шахмат до 2027 года. Задача теперь – не ограничиваться крупными городами, а дойти до каждого района и школы.

"Такая стратегия – вклад в развитие молодежи и в будущее Казахстана, который соединяет традиции и инновации". Ермек Кошербаев

Слова вице-премьера подтверждает Тимур Турлов. По его словам, Казахстан встречает сегодня гостей как одна из сильнейших шахматных держав мира.

"Шахматы в Казахстане развиваются системно. Мы собрали пул лучших специалистов – отечественных тренеров и гроссмейстеров, а также привлекаем сильных наставников из России, Украины и других стран. Наша казахстанская школа шахмат сегодня востребована и за пределами страны: наши тренеры готовят сборные в Азии – в Пакистане, Таджикистане и других странах. Особая гордость – внимание и поддержка со стороны главы государства. Для президента шахматы – не просто игра, а стратегический приоритет". Тимур Турлов

Фото: kazchess.kz

Культурная программа и встреча с Алматы

Помимо партий за доской, участников ждут культурные события. В Алматы пройдет международная конференция "Шахматы в образовании" с участием председателя комиссии ФИДЕ Джерри Нэша и блиц-турнир с призовым фондом в 2000 долларов.

В конце добавим, что чемпионат продлится до 30 сентября, и впереди – 11 туров по швейцарской системе с классическим контролем времени. День отдыха, 25 сентября, даст юным участникам возможность не только отдохнуть от напряженных партий, но и познакомиться с культурой и красотами Алматы. По словам Тимура Турлова, помимо соревнований, организаторы подготовили обширную культурную программу, включая празднование Дня города и экскурсию на горнолыжный курорт Шымбулак.

Через десять дней южная столица Казахстана назовет имена сильнейших. Кто-то увезет домой первые крупные трофеи, кто-то получит уверенность в начале большого пути. Но все участники будут помнить не только напряженные партии, но и осенний Алматы – яркий, разноцветный, гостеприимный город, который стал частью их шахматной истории.