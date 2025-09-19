Суперкомпьютер обновил данные по фаворитам после первого тура Лиги чемпионов
По версии Суперкомпьютера Opta, прежний основной фаворит – английский "Ливерпуль" не поменял свои позиции и по-прежнему остается кандидатом номер один на победу в текущем сезоне Лиге чемпионов.
Шансы "мерсисайдцев" оценивают в 19,99%. У ближайших преследователей "Арсенала" – 16,64%, а ПСЖ – 12,17%.
В топ-10 кандидатов на титул также вошли: "Барселона" – 9,85%, "Манчестер Сити" – 9,22%, "Бавария" – 6,48%, "Реал" – 6,00%, "Челси" – 5,13%, "Интер" – 2,78% и "Ньюкасл" – 1,84%.
В ночь на 18 сентября "красные" дома с трудом сумели переиграть испанский "Атлетико" со счетом 3:2 в ходе игр первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
За неделю до старта соревнований Суперкомпьютер назвал команду Арне Слота главным фаворитом нового сезона самого престижного клубного турнира Европы.