Суперкомпьютер обновил данные по фаворитам после первого тура Лиги чемпионов

В ночь на 19 сентября завершились все матчи стартового тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которых уже сформирован список потенциальных кандидатов на завоевание трофея, сообщает Zakon.kz.

По версии Суперкомпьютера Opta, прежний основной фаворит – английский "Ливерпуль" не поменял свои позиции и по-прежнему остается кандидатом номер один на победу в текущем сезоне Лиге чемпионов.

Шансы "мерсисайдцев" оценивают в 19,99%. У ближайших преследователей "Арсенала" – 16,64%, а ПСЖ – 12,17%.

В топ-10 кандидатов на титул также вошли: "Барселона" – 9,85%, "Манчестер Сити" – 9,22%, "Бавария" – 6,48%, "Реал" – 6,00%, "Челси" – 5,13%, "Интер" – 2,78% и "Ньюкасл" – 1,84%.

В ночь на 18 сентября "красные" дома с трудом сумели переиграть испанский "Атлетико" со счетом 3:2 в ходе игр первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

За неделю до старта соревнований Суперкомпьютер назвал команду Арне Слота главным фаворитом нового сезона самого престижного клубного турнира Европы.