Аида Абикеева, Абиба Абужакынова и другие получат стипендии для подготовки к Олимпийским играм

Стали известны имена 20 казахстанских спортсменов, получивших индивидуальные стипендии Международного Олимпийского комитета, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Национального Олимпийского комитета, стипендии предназначена для подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Программа призвана поддержать атлетов на этапе отбора и тренировок к главному старту четырехлетия.

"Стипендии предоставляются атлетам, выступающим в индивидуальных олимпийских видах спорта, входящих в программу Игр в Лос-Анджелесе", – говорится в сообщении.

Обязательные требования:

результаты, позволяющие пройти квалификацию и претендовать на высокие места;

отсутствие нарушений антидопинговых правил и других санкций, противоречащих Олимпийской хартии.

Также стало известно, что финансирование может быть направлено на следующие расходы:

тренировочные сборы и индивидуальные занятия;

оплату работы тренеров и специалистов;

медицинское и научное сопровождение;

страхование;

расходы на проживание и питание.

Использование средств будет сопровождаться регулярной отчетностью. Таким образом от Казахстана стипендиатами программы стали:

Аида Абикеева (бокс);

Сагындык Тогамбай (бокс);

Гусман Кыргызбаев (дзюдо);

Абиба Абужакынова (дзюдо);

Милад Карими (спортивная гимнастика);

Руслан Курбанов (фехтование);

Исхар Курбаев (греко-римская борьба);

Ризабек Айтмухан (вольная борьба);

Зейнеп Баянова (женская борьба);

Мария Бровкова (гребля на байдарках и каноэ);

Александра Ле (пулевая стрельба);

Ислам Сатпаев (пулевая стрельба);

Амир Маймуратов (спортивное скалолазание);

Батырхан Толеугали (таеквондо);

Алан Курмангалиев (настольный теннис);

Елизавета Матвеева (легкая атлетика);

Асем Орынбай (стендовая стрельба);

Сергей Петрович (тяжелая атлетика);

Арай Нурлыбекова (тяжелая атлетика);

Данил Мусабаев (батутная гимнастика).

Международный Олимпийский комитет намерен обратится к спортсменам с просьбой размещать больше постов в своих социальных сетях во время соревнований.