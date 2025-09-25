Аида Абикеева, Абиба Абужакынова и другие получат стипендии для подготовки к Олимпийским играм
Фото: Instagram/judoworld7
Стали известны имена 20 казахстанских спортсменов, получивших индивидуальные стипендии Международного Олимпийского комитета, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Национального Олимпийского комитета, стипендии предназначена для подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Программа призвана поддержать атлетов на этапе отбора и тренировок к главному старту четырехлетия.
"Стипендии предоставляются атлетам, выступающим в индивидуальных олимпийских видах спорта, входящих в программу Игр в Лос-Анджелесе", – говорится в сообщении.
Обязательные требования:
- результаты, позволяющие пройти квалификацию и претендовать на высокие места;
- отсутствие нарушений антидопинговых правил и других санкций, противоречащих Олимпийской хартии.
Также стало известно, что финансирование может быть направлено на следующие расходы:
- тренировочные сборы и индивидуальные занятия;
- оплату работы тренеров и специалистов;
- медицинское и научное сопровождение;
- страхование;
- расходы на проживание и питание.
Использование средств будет сопровождаться регулярной отчетностью. Таким образом от Казахстана стипендиатами программы стали:
- Аида Абикеева (бокс);
- Сагындык Тогамбай (бокс);
- Гусман Кыргызбаев (дзюдо);
- Абиба Абужакынова (дзюдо);
- Милад Карими (спортивная гимнастика);
- Руслан Курбанов (фехтование);
- Исхар Курбаев (греко-римская борьба);
- Ризабек Айтмухан (вольная борьба);
- Зейнеп Баянова (женская борьба);
- Мария Бровкова (гребля на байдарках и каноэ);
- Александра Ле (пулевая стрельба);
- Ислам Сатпаев (пулевая стрельба);
- Амир Маймуратов (спортивное скалолазание);
- Батырхан Толеугали (таеквондо);
- Алан Курмангалиев (настольный теннис);
- Елизавета Матвеева (легкая атлетика);
- Асем Орынбай (стендовая стрельба);
- Сергей Петрович (тяжелая атлетика);
- Арай Нурлыбекова (тяжелая атлетика);
- Данил Мусабаев (батутная гимнастика).
Международный Олимпийский комитет намерен обратится к спортсменам с просьбой размещать больше постов в своих социальных сетях во время соревнований.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript