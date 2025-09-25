#АЭС в Казахстане
Спорт

Аида Абикеева, Абиба Абужакынова и другие получат стипендии для подготовки к Олимпийским играм

Стипендии спортсменам Казахстана для подготовки к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 04:04 Фото: Instagram/judoworld7
Стали известны имена 20 казахстанских спортсменов, получивших индивидуальные стипендии Международного Олимпийского комитета, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Национального Олимпийского комитета, стипендии предназначена для подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Программа призвана поддержать атлетов на этапе отбора и тренировок к главному старту четырехлетия.

"Стипендии предоставляются атлетам, выступающим в индивидуальных олимпийских видах спорта, входящих в программу Игр в Лос-Анджелесе", – говорится в сообщении.

Обязательные требования:

  • результаты, позволяющие пройти квалификацию и претендовать на высокие места;
  • отсутствие нарушений антидопинговых правил и других санкций, противоречащих Олимпийской хартии.

Также стало известно, что финансирование может быть направлено на следующие расходы:

  • тренировочные сборы и индивидуальные занятия;
  • оплату работы тренеров и специалистов;
  • медицинское и научное сопровождение;
  • страхование;
  • расходы на проживание и питание.

Использование средств будет сопровождаться регулярной отчетностью. Таким образом от Казахстана стипендиатами программы стали:

  • Аида Абикеева (бокс);
  • Сагындык Тогамбай (бокс);
  • Гусман Кыргызбаев (дзюдо);
  • Абиба Абужакынова (дзюдо);
  • Милад Карими (спортивная гимнастика);
  • Руслан Курбанов (фехтование);
  • Исхар Курбаев (греко-римская борьба);
  • Ризабек Айтмухан (вольная борьба);
  • Зейнеп Баянова (женская борьба);
  • Мария Бровкова (гребля на байдарках и каноэ);
  • Александра Ле (пулевая стрельба);
  • Ислам Сатпаев (пулевая стрельба);
  • Амир Маймуратов (спортивное скалолазание);
  • Батырхан Толеугали (таеквондо);
  • Алан Курмангалиев (настольный теннис);
  • Елизавета Матвеева (легкая атлетика);
  • Асем Орынбай (стендовая стрельба);
  • Сергей Петрович (тяжелая атлетика);
  • Арай Нурлыбекова (тяжелая атлетика);
  • Данил Мусабаев (батутная гимнастика).

Международный Олимпийский комитет намерен обратится к спортсменам с просьбой размещать больше постов в своих социальных сетях во время соревнований.

Фото Алия Абди
Алия Абди
