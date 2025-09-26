#АЭС в Казахстане
Спорт

Первый матч Елены Рыбакиной на важном турнире в Пекине обернулся драмой

лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 13:48 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 10-е место в рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация), одержала победу над американской теннисисткой Кэти Макнэлли (90-е место) в первой игре топового турнира в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Первый матч турнира WTA 1000 в Пекине лучшей теннисистки Казахстана обернулся драмой – Рыбакиной во втором сете пришлось взять медицинский тайм-аут из-за проблем с локтем.

Но 26-летней казахстанке, несмотря на проблемы с локтем, удалось завершить встречу победой со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Матч получился тяжелым для Елены и длился 2 часа 30 минут.

"Борьба до конца! Елена Рыбакина преодолела травму и обыграла Макнэлли со счетом 7:5, 4:6, 6:3", – отмечается в Instagram WTA.

Таким образом, казахстанка пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине, где сыграет с теннисисткой из Германии Евой Лис (66-е место).

Также в Женской теннисной ассоциации сообщили, что Елена Рыбакина теперь занимает 3-е место по количеству побед в этом году (43) и обогнала Джессику Пегулу.

Отметим, что для Рыбакиной турнир WTA 1000 в Пекине является важным в плане борьбы за путевку на итоговый турнир WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который состоится в ноябре.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 13:48
Рыбакина представит Казахстан на знаменитом чемпионате, несмотря на травму

18 сентября 2025 года сообщалось, что казахстанские теннисистки не смогли пройти в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
