Казахстанские теннисистки не смогли пройти в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Судьба всего противостояния решалась в третьей игре, когда на корт вышли теннисистки парного разряда. Тренерский штаб казахстанской команды пошел на эксперимент, на удивление всем шанс был дан Елене Рыбакиной и Юлии Путинцевой.
Ранее заявленным казахстанкам Анне Данилиной и Жибек Куламбаевой пришлось смотреть матч в качестве зрителей.
А капитан USA Линдсей Девенпорт выставила одну из лучших пар в мире – Джессику Пегула и Тейлор Таунсенд.
Конечно, чудеса бывают в спорте, но не в этот день, более сыгранные американки, которые знают все хитрости и нюансы парных игр, смотрелись более убедительно – 6:2, 7:6 (7:1).
Таким образом, эксперимент у сборной Казахстана не прошел и мы возвращаемся домой ни с чем.
Неделю назад отечественных болельщиков тенниса огорчила наша мужская команда, проиграв представителям Кореи на Кубке Дэвиса-2025.