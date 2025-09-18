Казахстанские теннисистки не смогли пройти в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

В китайском городе Шэньчжэнь завершился четвертьфинальный поединок Кубка Билли Джин Кинг-2025, где сборная США в трех-матчевом противостоянии одолела команду Казахстана со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Судьба всего противостояния решалась в третьей игре, когда на корт вышли теннисистки парного разряда. Тренерский штаб казахстанской команды пошел на эксперимент, на удивление всем шанс был дан Елене Рыбакиной и Юлии Путинцевой.

Ранее заявленным казахстанкам Анне Данилиной и Жибек Куламбаевой пришлось смотреть матч в качестве зрителей.

А капитан USA Линдсей Девенпорт выставила одну из лучших пар в мире – Джессику Пегула и Тейлор Таунсенд.

Конечно, чудеса бывают в спорте, но не в этот день, более сыгранные американки, которые знают все хитрости и нюансы парных игр, смотрелись более убедительно – 6:2, 7:6 (7:1).

Таким образом, эксперимент у сборной Казахстана не прошел и мы возвращаемся домой ни с чем.

Неделю назад отечественных болельщиков тенниса огорчила наша мужская команда, проиграв представителям Кореи на Кубке Дэвиса-2025.