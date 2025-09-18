#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
541.01
640.34
6.52
Спорт

Казахстанские теннисистки не смогли пройти в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Теннис Поражение США, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 14:20 Фото: ktf.kz
В китайском городе Шэньчжэнь завершился четвертьфинальный поединок Кубка Билли Джин Кинг-2025, где сборная США в трех-матчевом противостоянии одолела команду Казахстана со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Судьба всего противостояния решалась в третьей игре, когда на корт вышли теннисистки парного разряда. Тренерский штаб казахстанской команды пошел на эксперимент, на удивление всем шанс был дан Елене Рыбакиной и Юлии Путинцевой. 

Ранее заявленным казахстанкам Анне Данилиной и Жибек Куламбаевой пришлось смотреть матч в качестве зрителей. 

А капитан USA Линдсей Девенпорт выставила одну из лучших пар в мире – Джессику Пегула и Тейлор Таунсенд.

Конечно, чудеса бывают в спорте, но не в этот день, более сыгранные американки, которые знают все хитрости и нюансы парных игр, смотрелись более убедительно – 6:2, 7:6 (7:1).

Таким образом, эксперимент у сборной Казахстана не прошел и мы возвращаемся домой ни с чем.

Неделю назад отечественных болельщиков тенниса огорчила наша мужская команда, проиграв представителям Кореи на Кубке Дэвиса-2025.  

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Елена Рыбакина восстановила равновесие в матче против США
11:53, Сегодня
Елена Рыбакина восстановила равновесие в матче против США
В теннисном противостоянии США – Казахстан вперед вышли американки
10:30, Сегодня
В теннисном противостоянии США – Казахстан вперед вышли американки
Победитель Лиги чемпионов начал защиту титула с разгрома над "Аталантой"
10:01, Сегодня
Победитель Лиги чемпионов начал защиту титула с разгрома над "Аталантой"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: