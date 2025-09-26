Пять наград завоевали казахстанцы на ЧМ по теннису среди журналистов в Хорватии
Казахстан представили пять теннисистов из разных изданий. В итоге в нашей копилке: одно "золото", два "серебра" и две "бронзы".
В категории "фьючерс" в парном разряде "бронзу" заслужил Данил Москаленко (издание Atameken Business). Вторую "бронзу" завоевал Талгат Калиакпаров (КТК).
"Серебро" в одиночном разряде, категории до 55 лет "фьючерс" удалось взять Саби Байбусынову (телеканал "Хабар").
Вторую серебряную медаль в категории "мастерс" в женском парном разряде забрала Галина Выборнова (газета "Комсомольская правда в Казахстане").
Единственную золотую медаль из казахстанской сборной завоевал в одиночном разряде категории "фьючерс" до 55 лет наш коллега Куандык Шынасилов (Zakon.kz).
Фото: Zakon.kz
