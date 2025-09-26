#АЭС в Казахстане
Спорт

Пять наград завоевали казахстанцы на ЧМ по теннису среди журналистов в Хорватии

Куандык Шынасилов завоевал &quot;золото&quot; ЧМ по теннису среди журналистов, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 22:22 Фото: Zakon.kz
26 сентября в городе Порече завершился Чемпионат мира по теннису среди журналистов, сообщает Zakon.kz.

Казахстан представили пять теннисистов из разных изданий. В итоге в нашей копилке: одно "золото", два "серебра" и две "бронзы".

В категории "фьючерс" в парном разряде "бронзу" заслужил Данил Москаленко (издание Atameken Business). Вторую "бронзу" завоевал Талгат Калиакпаров (КТК).

"Серебро" в одиночном разряде, категории до 55 лет "фьючерс" удалось взять Саби Байбусынову (телеканал "Хабар").

Вторую серебряную медаль в категории "мастерс" в женском парном разряде забрала Галина Выборнова (газета "Комсомольская правда в Казахстане").

Единственную золотую медаль из казахстанской сборной завоевал в одиночном разряде категории "фьючерс" до 55 лет наш коллега Куандык Шынасилов (Zakon.kz).

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что первый матч Елены Рыбакиной на важном турнире в Пекине обернулся драмой.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
