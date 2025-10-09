Рыбакина прокомментировала триумф в Ухане

Фото: Instagram/lenarybakina

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина дала комментарий после победы в матче второго круга турнира WTA-1000 в Ухане, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана одолела румынку Жаклин Кристиан со счетом 6:4, 6:3. "Сегодня был долгий день, но я рада, что смогла победить. Это было нелегко, но подача очень помогла, особенно в первом сете. В целом я счастлива, что прошла в следующий раунд. Прошло время и я очень рада вернуться в Ухань. Спасибо всем, кто остался так поздно, чтобы посмотреть матч. Мне нравится играть в Китае и я счастлива, что у меня будет еще один шанс выйти на корт", – сказала Рыбакина в интервью на корте. В третьем круге "тысячника" в Ухане Рыбакина сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

