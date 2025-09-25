Кто может встать на ворота ФК "Кайрат" в матче с "Реалом"

Тренер футбольного клуба (ФК) "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) Алматы 25 сентября 2025 года высказался о том, кто может защищать ворота клуба во время противостояния с "Реалом", сообщает Zakon.kz.

Отвечая на этот вопрос, он напомнил, что, помимо Темирлана Анарбекова или Шерхана Калмурзы, есть еще один вратарь.

"У нас есть еще Александр Заруцкий. Он уже, наверное, через пару дней приступит к тренировкам. Поэтому мы в ближайшее время тоже на него можем рассчитывать. Калмурза Шерхан сейчас на данный момент пока у нас как основной, можно сказать, вратарь. Но также есть и молодые ребята, которые тоже в нашей "обойме". Я думаю, в ближайшее время, неделя-две, и мы сможем рассчитывать на всех наших ребят", – сказал Уразбахтин.

Относительно предварительного состава ФК на матч с "Реалом" тренер заявил, что в данный момент точной информации нет.

"Зависит от того, кто в каком будет состоянии, кто-то элементарно может заболеть в день игры, получить микротравму... Будем руководствоваться физическим и психологическим состоянием каждого игрока", – сказал Уразбахтин.

Он также рассказал о состоянии Темирлана Анарбекова, получившего перелом челюсти во время игры против "Актобе".

Отметим, что не только Анарбеков произвел впечатление на любителей футбола и специалистов. В ночь на 19 сентября "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА сразился с португальским "Спортингом". Наши проиграли со счетом 1:4. Тем не менее команда Рафаэля Уразбахтина оставила очень приятное впечатление, особенно 18-летний голкипер Шерхан Калмурза, который отразил пенальти, плюс совершил несколько прекрасных сейвов.