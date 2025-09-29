#АЭС в Казахстане
Спорт

Знаменитый гимнаст прославил Казахстан на крупном турнире в Венгрии

Казахстанец Милад Карими , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 05:59 Фото: Instagram/qaz_team_official
Казахстанец Милад Карими вновь поднялся на пьедестал и завоевал золотую медаль, представляя Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает qaz_team_official в соцсетях, 29 сентября стало известно, что второй казахстанец завоевал золотую медаль на соревнованиях "Кубок вызова" по спортивной гимнастике, которые проходят в Сомбатее (Венгрия).

Фото: Instagram/qaz_team_official

Бронзовый призер чемпионата мира, один из лидеров сборной Милад Карими не уступил никому в упражнении керме. В финале он набрал 14,750 балла.

Призерами упражнения керме стали:

  1. Милад Карими (Казахстан)
  2. Анхель Барахас (Колумбия) 14,650 балла
  3. Лучано Летельер (Чили) 14,250 балла

Ранее сообщалось, что казахстанский гимнаст Дмитрий Патанин тоже стал победителем этапа Кубка вызова в Сомбатхее (Венгрия).

Аксинья Титова
