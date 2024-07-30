Два казахстанских дзюдоиста не смогли побороться за медали Олимпиады
Фото: Instagram/qaz_team_official
Седьмой соревновательный день на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже стартовал неудачно для представителей сборной Казахстана. Свои первые схватки проиграли два наших дзюдоиста, сообщает Zakon.kz.
В 1/16 финала в весовой категории до 81 килограмма Жубаназар уступил венгру Аттиле Унгвари по итогам golden score со счетом 0:1.
После Абылайхана на татами Парижа вышла наша Эсмигуль Куюлова (63 кг), которая в сложнейшей схватке проиграла представительнице Австрии – Любьане Пиовесан.
Стоит отметить, что на нынешней Олимпиаде представители сборной Казахстана по дзюдо порадовали двумя медалями.
27 июля первое историческое "золото" для страны добыл Елдос Сметов (60 кг).
А день спустя бронзовую награду французских состязаний завоевал Гусман Кыргызбаев (66 кг).
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