Два казахстанских дзюдоиста не смогли побороться за медали Олимпиады

Фото: Instagram/qaz_team_official

Седьмой соревновательный день на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже стартовал неудачно для представителей сборной Казахстана. Свои первые схватки проиграли два наших дзюдоиста, сообщает Zakon.kz.

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