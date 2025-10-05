Три золотые медали завоевала казахстанская команда по артистическому плаванию на Чемпионате Азии

Уже в первый день соревнований по артистическому (синхронному) плаванию казахстанские спортсмены показали высокий уровень подготовки и стали лидерами, завоевав три золотые медали, сообщает Zakon.kz.

Результаты первого дня:

Женское техническое соло (финал):

"Золото" – Карина Магрупова, 240.1600

"Бронза" – Ясмина Исламова, 204.0066

Фото: Дирекция развития спорта

Мужское техническое соло (финал):

"Золото" – Виктор Друзин, 228.1708

"Серебро" – Эдуард Ким, 223.5584

Фото: Дирекция развития спорта

Кроме того, золотую медаль принесла женская команда – в программе группового произвольного выступления они уверенно вышли в лидеры, набрав 267.0639 балла — с отрывом более 80 баллов от ближайших соперников.

Фото: Каирбек Тулегенов

Состав команды победителей:

Павлецова Анна

Макарова Ксения

Курмангалиева Айгерим

Туякова Ясмин

Исламова Ясмина

Столбунова Валерия

Джаманчалова Даяна

Якимова Жаклин

Напомним, Чемпионат Азии по водным видам спорта проходит с 28 сентября по 11 октября в индийском городе Ахмедабад (Индия) в котором сборная Казахстана сейчас занимает третье место в общем зачете, уступая лишь командам из Китая и Японии. В настоящее время в копилке сборной Казахстана уже 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей.