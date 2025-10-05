Три золотые медали завоевала казахстанская команда по артистическому плаванию на Чемпионате Азии
Результаты первого дня:
Женское техническое соло (финал):
- "Золото" – Карина Магрупова, 240.1600
- "Бронза" – Ясмина Исламова, 204.0066
Фото: Дирекция развития спорта
Мужское техническое соло (финал):
- "Золото" – Виктор Друзин, 228.1708
- "Серебро" – Эдуард Ким, 223.5584
Фото: Дирекция развития спорта
Кроме того, золотую медаль принесла женская команда – в программе группового произвольного выступления они уверенно вышли в лидеры, набрав 267.0639 балла — с отрывом более 80 баллов от ближайших соперников.
Фото: Каирбек Тулегенов
Состав команды победителей:
- Павлецова Анна
- Макарова Ксения
- Курмангалиева Айгерим
- Туякова Ясмин
- Исламова Ясмина
- Столбунова Валерия
- Джаманчалова Даяна
- Якимова Жаклин
Напомним, Чемпионат Азии по водным видам спорта проходит с 28 сентября по 11 октября в индийском городе Ахмедабад (Индия) в котором сборная Казахстана сейчас занимает третье место в общем зачете, уступая лишь командам из Китая и Японии. В настоящее время в копилке сборной Казахстана уже 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей.
Генеральным партнером Федерации водных видов спорта Республики Казахстан является АО "Самрук-Қазына", партнером – Фонд поддержки спорта "Sport Qory".