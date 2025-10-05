#АЭС в Казахстане
Спорт

Три золотые медали завоевала казахстанская команда по артистическому плаванию на Чемпионате Азии

спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 11:15 Фото: Дирекция развития спорта
Уже в первый день соревнований по артистическому (синхронному) плаванию казахстанские спортсмены показали высокий уровень подготовки и стали лидерами, завоевав три золотые медали, сообщает Zakon.kz.

Результаты первого дня:

Женское техническое соло (финал):

  • "Золото" – Карина Магрупова, 240.1600
  • "Бронза" – Ясмина Исламова, 204.0066

Фото: Дирекция развития спорта

Мужское техническое соло (финал):

  • "Золото" – Виктор Друзин, 228.1708
  • "Серебро" – Эдуард Ким, 223.5584

Фото: Дирекция развития спорта

Кроме того, золотую медаль принесла женская команда – в программе группового произвольного выступления они уверенно вышли в лидеры, набрав 267.0639 балла — с отрывом более 80 баллов от ближайших соперников.

Фото: Каирбек Тулегенов

Состав команды победителей:

  • Павлецова Анна
  • Макарова Ксения
  • Курмангалиева Айгерим
  • Туякова Ясмин
  • Исламова Ясмина
  • Столбунова Валерия
  • Джаманчалова Даяна
  • Якимова Жаклин

Напомним, Чемпионат Азии по водным видам спорта проходит с 28 сентября по 11 октября в индийском городе Ахмедабад (Индия) в котором сборная Казахстана сейчас занимает третье место в общем зачете, уступая лишь командам из Китая и Японии. В настоящее время в копилке сборной Казахстана уже 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Генеральным партнером Федерации водных видов спорта Республики Казахстан является АО "Самрук-Қазына", партнером – Фонд поддержки спорта "Sport Qory".

Айсулу Омарова
