Елена Рыбакина стала первой целью амбициозной теннисистки

66-я ракетка мира из Германии Ева Лис впервые обыграла соперницу из топ-10 и вышла в четвертый круг "тысячника", сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, на турнире WTA в Пекине (Китай) Ева победила казахстанку Елену Рыбакину (девятая ракетка мира) со счетом 6:3, 1:6, 6:4.

Ранее ее баланс в карьере против топ-10 был 0:8.

"Я пыталась заработать победу над топ-10 весь год. Это моя первая. Последний раз, когда я играла с кем-то из топ-10, я не выиграла, упустив пару матчболов (она играла с Мэдисон Киз в Цинциннати). Я очень надеялась, что сегодня у меня получится выиграть", – сказала Лис в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал Ева Лис поборется с американкой Маккартни Кесслер.﻿

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина установила уникальный рекорд побед в 2025 году.