#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Спорт

Елена Рыбакина стала первой целью амбициозной теннисистки

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 08:40 Фото: Instagram/eva.lys
66-я ракетка мира из Германии Ева Лис впервые обыграла соперницу из топ-10 и вышла в четвертый круг "тысячника", сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, на турнире WTA в Пекине (Китай) Ева победила казахстанку Елену Рыбакину (девятая ракетка мира) со счетом 6:3, 1:6, 6:4.

Ранее ее баланс в карьере против топ-10 был 0:8.

"Я пыталась заработать победу над топ-10 весь год. Это моя первая. Последний раз, когда я играла с кем-то из топ-10, я не выиграла, упустив пару матчболов (она играла с Мэдисон Киз в Цинциннати). Я очень надеялась, что сегодня у меня получится выиграть", – сказала Лис в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал Ева Лис поборется с американкой Маккартни Кесслер.﻿

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина установила уникальный рекорд побед в 2025 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Первый снег выпал в Костанае
09:34, Сегодня
Первый снег выпал в Костанае
Агата Муцениеце вышла на сцену кабаре-шоу в "интересном положении"
07:40, Сегодня
Агата Муцениеце вышла на сцену кабаре-шоу в "интересном положении"
Казахстан взял четыре медали на крупном турнире по плаванию
06:40, Сегодня
Казахстан взял четыре медали на крупном турнире по плаванию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: