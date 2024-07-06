Елена Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира

Казахстанская теннисистка, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина 6 июля уверенно обыграла 91-ю ракетку мира Каролин Возняцки из Дании в третьем круге Уимблдона – 6:0, 6:1, сообщает Zakon.kz.

За 58 минут игрового времени казахстанка девять раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

Отметим, ранее соперницы друг с другом не играли. В четвертом круге турнира Рыбакина сразится с россиянкой Анной Калинской.

Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева сенсационно победила первую ракетку мира на Уимблдоне. В матче третьего круга казахстанка обыграла первую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Видеообзор этой игры можно посмотреть здесь.

