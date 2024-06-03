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Елена Рыбакина: На глине мне немного сложнее двигаться

Елена Рыбакина прокомментировала победу в четвертом круге Открытого чемпионата Франции Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Четвертая ракетка мира обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:3 и вышла в 1/4 финала, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина взяла реванш у Элины Свитолиной за обидное поражение в матче за "бронзу" Олимпиады-2020 в Токио. Счет в личных встречах оппоненток стал 2:2.

Елена во второй раз вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос". В 2021 году Рыбакина также дошла до 1/4 финала, где уступила россиянке Анастасии Павлюченковой.

"Я очень довольна своим выступлением. Элина – сложная соперница. Мы играли с ней пару раз. Она отличный боец. Матчи с ней всегда бывают сложными. Я действительно довольна тем, как я играла сегодня, и тем, как я подавала". Елена Рыбакина

Также Рыбакина рассказала, что она гордится результатом своей работы за последнее время.

"Мы много работаем с командой. Всегда пытаемся немного подкорректировать технику, и, конечно, на глине мне немного сложнее двигаться, так как я высокая. Но в целом мы делаем хорошую работу, и я очень горжусь тем, как я улучшилась за последние несколько лет", – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Ранее определилась соперница Елены Рыбакиной по четвертьфиналу "Ролан Гаррос – 2024". 

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