Спорт

"Реал Мадрид" провел тренировку в Алматы и вызвал бурю эмоций у фанатов

Реал Мадрид, Алматы, тренировка , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 21:17 Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский "Реал" 29 сентября поделился в Instagram фотографиями с предматчевой тренировки в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Европейский гранд готовится к игре Лиги чемпионов против "Кайрата", которая состоится 30 сентября на Центральном стадионе.

Снимки, опубликованные клубом, мгновенно разлетелись по соцсетям и вызвали бурю эмоций среди казахстанских болельщиков. Пользователи отмечают высокий уровень фото и атмосферу, в которой звезды мирового футбола готовятся к матчу именно в Алматы.

"Нужно было билеты на тренировку продавать", – пишут фанаты в комментариях. Другие отмечают, что кадры выглядят настолько профессионально, что трудно поверить: все это снято на нашем стадионе.

Матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" обещает стать одним из главных событий спортивного года в Казахстане.

А как Алматы готовится к матчу "Кайрат" – "Реал" на Центральном стадионе, можно узнать здесь

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
