Казахстанские фанаты футбола решили встретить "Реал Мадрид" в аэропорту Алматы

В Алматы на въезде в аэропорт собираются фанаты футбола, которые решили встретить соперников "Кайрата" из испанского клуба "Реал Мадрид", сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы говорят, что, несмотря на то, что болеть они планируют за отечественный клуб, они решили поддержать и оппонентов "для спортивного интереса".

Фото: Zakon.kz

Отметим, что среди собравшихся не только мужчины, но и женщины, и дети.

Фото: Zakon.kz

На месте порядок обеспечивают сотрудники полиции.

Фото: Zakon.kz

По данным сайта flightradar24, около 18 тыс. человек следят за самолетом, в котором, предположительно, летят футболисты. Отметим, что в расписании аэропорта Алматы самолет из Мадрида ожидается в 00:50.

Фото: скриншот

Ранее "Реал Мадрид" опубликовал состав игроков, которые прилетят в Алматы.

27 сентября "Реал" проиграл своему историческому сопернику в мадридском дерби – "Атлетику" – с разгромным счетом 5:2.

30 сентября, во вторник, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы состоится исторический матч – "Кайрат" против "Реал Мадрида".