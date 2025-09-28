Казахстанские фанаты футбола решили встретить "Реал Мадрид" в аэропорту Алматы
Казахстанцы говорят, что, несмотря на то, что болеть они планируют за отечественный клуб, они решили поддержать и оппонентов "для спортивного интереса".
Фото: Zakon.kz
Отметим, что среди собравшихся не только мужчины, но и женщины, и дети.
Фото: Zakon.kz
На месте порядок обеспечивают сотрудники полиции.
Фото: Zakon.kz
По данным сайта flightradar24, около 18 тыс. человек следят за самолетом, в котором, предположительно, летят футболисты. Отметим, что в расписании аэропорта Алматы самолет из Мадрида ожидается в 00:50.
Фото: скриншот
Ранее "Реал Мадрид" опубликовал состав игроков, которые прилетят в Алматы.
27 сентября "Реал" проиграл своему историческому сопернику в мадридском дерби – "Атлетику" – с разгромным счетом 5:2.
30 сентября, во вторник, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы состоится исторический матч – "Кайрат" против "Реал Мадрида".