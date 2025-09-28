Фанаты разочарованы: футболисты "Реал Мадрида" не вышли к поклонникам в Алматы

Сотни фанатов ночью 29 сентября приехали в аэропорт Алматы, чтобы встретить соперников "Кайрата" из испанского клуба "Реал Мадрид", сообщает Zakon.kz.

Люди разных возрастов объединились и создали буквально живой коридор. Таким образом они хотели поддержать оппонентов казахстанских футболистов. Фанаты подготовили плакаты, кричалки и мобильные телефоны. Однако увидеть спортсменов им так и не удалось.

Как выяснилось, появления футболистов алматинцы ждали не с того входа. Они рванули к отъезжающему автобусу, но было уже поздно. В итоге представители "Реала" просто проехали мимо разочарованных поклонников. Известно, что у здания одного из отелей также спортсменов ожидают фанаты.

На своей странице в Instagram представители команды опубликовали пост о том, что футболисты уже в Алматы.

Ранее "Реал Мадрид" опубликовал состав игроков, которые прилетят в Алматы. Казахстанские фанаты собрались у аэропорта в надежде встретить лично иностранных спортсменов.

27 сентября "Реал" проиграл своему историческому сопернику в мадридском дерби – "Атлетику" – с разгромным счетом 5:2.

30 сентября, во вторник, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы состоится исторический матч – "Кайрат" против "Реал Мадрида".