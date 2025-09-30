#АЭС в Казахстане
Спорт

"Реал" поделился новыми кадрами из Алматы

&quot;Реал&quot; - &quot;Кайрат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 06:50 Фото: Instagram/realmadrid
Ночью 30 сентября пресс-служба испанского профессионального футбольного клуба "Реал Мадрид" поделилась фото и видео из Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сначала были опубликованы кадры тренировки на Центральном стадионе мегаполиса, где игроки королевского клуба готовились к сегодняшней игре. Затем клуб выпустил видеоролик с видами Алматы, эпизодами предматчевой пресс-конференции и той же тренировки.

"Сколько лет я подписана на страницу Real Madrid…И никогда бы не подумала, что увижу родной Казахстан. Волнительно", – поделилась эмоциями фанатка алматинского клуба.

За три часа публикации ночью ролик набрал около трех млн просмотров и свыше 90 тыс. лайков. Кое-кто даже посчитал, что "Реал" опубликовал на своей странице в Instagram 17 постов.

"Все классно, ребята. Но играйте, пожалуйста, сегодня не так интенсивно", – пошутили другие подписчики "Реала".

29 сентября лучший бомбардир "Кайрата" Дастан Сатпаев прокомментировал ожидания от предстоящей встречи "Кайрата" с "Реалом"/

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
