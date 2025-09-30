Испанские журналисты и блогеры посетили Шымбулак перед матчем "Кайрат" – "Реал Мадрид"

В Алматы прибыли 15 испанских журналистов и блогеров с миллионной аудиторией для освещения предстоящего матча Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реал Мадридом". Об этом сообщили в управлении туризма города.

В рамках визита иностранные гости отправились на горнолыжный курорт Шымбулак, чтобы познакомиться с туристическим и культурным потенциалом Алматы.

Они обратились к алматинскому блогеру и полиглоту Мади Фазлу, свободно владеющему испанским языком, с просьбой стать их гидом. Благодаря его помощи журналисты и блогеры глубже прочувствовали атмосферу Алматы и открыли для себя его уникальный колорит.

Такие визиты способствуют продвижению Алматы на мировой арене, укрепляют статус города как центра туризма, спорта и культуры.