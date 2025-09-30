Исторический матч "Кайрат" – "Реал Мадрид": к болельщикам обратились с призывом
Фото: Instagram/f.c.kairat
В пресс-службе футбольного клуба "Кайрат" рассказали, что ждет болельщиков на историческом матче "Кайрат" – "Реал Мадрид", который состоится сегодня, 30 сентября 2025 года, на Центральном стадионе Алматы. Также к ним обратились с призывом, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что вход для болельщиков на территорию стадиона будет доступен уже с 17:45. В это время стартует предматчевая программа, где их ждут:
- интерактивные зоны от УЕФА и партнеров клуба;
- зажигательное шоу барабанщиков;
- бесплатный аквагрим для всех желающих;
- вкусные угощения и напитки на фудкортах;
- раздача клубных флагов на трибунах.
Фото: Instagram/f.c.kairat
"Убедительно просим всех зрителей прибыть на стадион за 3-4 часа до начала матча, с учетом времени прохождения контроля (досмотра) при входе, а также во избежание очереди и столпотворения. Просим заранее подготовить свои билеты и паспортные данные. Начало матча – в 21:45. Раздели этот исторический момент вместе с нами!"Пресс-служба ФК "Кайрат"
Ранее всех болельщиков попросили соблюдать порядок и правила поведения на стадионе, чтобы вечер прошел в безопасной и дружеской атмосфере.
Вместе с тем суперкомпьютер Opta на базе искусственного интеллекта составил прогнозы на матчи Лиги чемпионов УЕФА, в список попала и историческая битва "Кайрат" – "Реал Мадрид".
