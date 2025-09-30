#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
548.79
643.02
6.63
Спорт

Исторический матч "Кайрат" – "Реал Мадрид": к болельщикам обратились с призывом

исторический матч &quot;Кайрат&quot; – &quot;Реал Мадрид&quot;, футболисты, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 17:27 Фото: Instagram/f.c.kairat
В пресс-службе футбольного клуба "Кайрат" рассказали, что ждет болельщиков на историческом матче "Кайрат" – "Реал Мадрид", который состоится сегодня, 30 сентября 2025 года, на Центральном стадионе Алматы. Также к ним обратились с призывом, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что вход для болельщиков на территорию стадиона будет доступен уже с 17:45. В это время стартует предматчевая программа, где их ждут:

  • интерактивные зоны от УЕФА и партнеров клуба;
  • зажигательное шоу барабанщиков;
  • бесплатный аквагрим для всех желающих;
  • вкусные угощения и напитки на фудкортах;
  • раздача клубных флагов на трибунах.

Фото: Instagram/f.c.kairat

"Убедительно просим всех зрителей прибыть на стадион за 3-4 часа до начала матча, с учетом времени прохождения контроля (досмотра) при входе, а также во избежание очереди и столпотворения. Просим заранее подготовить свои билеты и паспортные данные. Начало матча – в 21:45. Раздели этот исторический момент вместе с нами!"Пресс-служба ФК "Кайрат"

Ранее всех болельщиков попросили соблюдать порядок и правила поведения на стадионе, чтобы вечер прошел в безопасной и дружеской атмосфере.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 17:27
Пять голов: молодежный "Кайрат" уступил "Реалу"

Вместе с тем суперкомпьютер Opta на базе искусственного интеллекта составил прогнозы на матчи Лиги чемпионов УЕФА, в список попала и историческая битва "Кайрат" – "Реал Мадрид".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Четыре часа до матча "Кайрат" – "Реал": город шумит, стадион в ожидании, фанаты на пределе
17:27, Сегодня
Четыре часа до матча "Кайрат" – "Реал": город шумит, стадион в ожидании, фанаты на пределе
Четыре часа до матча "Кайрат" – "Реал": город шумит, стадион в ожидании, фанаты на пределе
17:27, Сегодня
Четыре часа до матча "Кайрат" – "Реал": город шумит, стадион в ожидании, фанаты на пределе
Баян Алагузова дала дерзкий прогноз на победу "Кайрата" над "Реалом"
17:25, Сегодня
Баян Алагузова дала дерзкий прогноз на победу "Кайрата" над "Реалом"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: