#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Спорт

Появилась важная информация для болельщиков матча "Кайрат" – "Реал Мадрид"

матч Лиги чемпионов УЕФА, &quot;Кайрат&quot; – &quot;Реал Мадрид&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 11:41 Фото: Instagram/f.c.kairat
Пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" сегодня, 30 сентября 2025 года, обратилась к болельщикам с важной информацией перед историческим матчем с испанским "Реал Мадридом", сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что матч Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" – "Реал Мадрид" начнется в 21:45.

"Рекомендуем всем болельщикам приходить заранее. Уже с 17:45 ворота Центрального стадиона будут открыты, и вы сможете пройти на его территорию. Заранее подготовьте свои билеты и паспортные данные для проверки. Чем раньше вы зайдете, тем спокойнее пройдете контроль и займете свое место на трибуне".Пресс-служба ФК "Кайрат"

Отмечается, что для болельщиков на территории стадиона будут работать специальные активности от ФК "Кайрат" и УЕФА – футбольный праздник начнется еще до стартового свистка.

"Просим всех болельщиков соблюдать порядок и правила поведения на стадионе, чтобы вечер прошел в безопасной и дружеской атмосфере".Пресс-служба ФК "Кайрат"

О том, какие улицы будут перекрыты в Алматы перед началом матча между "Кайратом" и "Реал Мадридом", можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В предвкушении истории: как Алматы готовится к матчу "Кайрат" – "Реал" на Центральном стадионе
17:35, 29 сентября 2025
В предвкушении истории: как Алматы готовится к матчу "Кайрат" – "Реал" на Центральном стадионе
Главный тренер "Кайрата" об игре с "Реалом": Успешным результатом будет только победа
17:37, 24 сентября 2025
Главный тренер "Кайрата" об игре с "Реалом": Успешным результатом будет только победа
"Где же Динара?" и другие крики отчаяния: фанаты "Кайрата" в ярости от продажи билетов
11:57, 24 сентября 2025
"Где же Динара?" и другие крики отчаяния: фанаты "Кайрата" в ярости от продажи билетов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: