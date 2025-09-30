Появилась важная информация для болельщиков матча "Кайрат" – "Реал Мадрид"

Пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" сегодня, 30 сентября 2025 года, обратилась к болельщикам с важной информацией перед историческим матчем с испанским "Реал Мадридом", сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что матч Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" – "Реал Мадрид" начнется в 21:45.

"Рекомендуем всем болельщикам приходить заранее. Уже с 17:45 ворота Центрального стадиона будут открыты, и вы сможете пройти на его территорию. Заранее подготовьте свои билеты и паспортные данные для проверки. Чем раньше вы зайдете, тем спокойнее пройдете контроль и займете свое место на трибуне". Пресс-служба ФК "Кайрат"

Отмечается, что для болельщиков на территории стадиона будут работать специальные активности от ФК "Кайрат" и УЕФА – футбольный праздник начнется еще до стартового свистка.

"Просим всех болельщиков соблюдать порядок и правила поведения на стадионе, чтобы вечер прошел в безопасной и дружеской атмосфере". Пресс-служба ФК "Кайрат"

