Появилась важная информация для болельщиков матча "Кайрат" – "Реал Мадрид"
Фото: Instagram/f.c.kairat
Пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" сегодня, 30 сентября 2025 года, обратилась к болельщикам с важной информацией перед историческим матчем с испанским "Реал Мадридом", сообщает Zakon.kz.
Им напомнили, что матч Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" – "Реал Мадрид" начнется в 21:45.
"Рекомендуем всем болельщикам приходить заранее. Уже с 17:45 ворота Центрального стадиона будут открыты, и вы сможете пройти на его территорию. Заранее подготовьте свои билеты и паспортные данные для проверки. Чем раньше вы зайдете, тем спокойнее пройдете контроль и займете свое место на трибуне".Пресс-служба ФК "Кайрат"
Отмечается, что для болельщиков на территории стадиона будут работать специальные активности от ФК "Кайрат" и УЕФА – футбольный праздник начнется еще до стартового свистка.
"Просим всех болельщиков соблюдать порядок и правила поведения на стадионе, чтобы вечер прошел в безопасной и дружеской атмосфере".Пресс-служба ФК "Кайрат"
О том, какие улицы будут перекрыты в Алматы перед началом матча между "Кайратом" и "Реал Мадридом", можете узнать здесь.
