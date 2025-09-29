Сколько туристов привлечет матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Алматы

Фото: Zakon.kz

Председатель Комитета индустрии туризма МТС Нуртас Карипбаев 29 сентября 2025 года на брифинге в СЦК озвучил, сколько туристов и поступлений в бюджет привлечет матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что билеты все проданы. "В Алматы созданы все условия для приема туристов. Ожидается, что матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" привлечет свыше 4 тыс. туристов и (принесет в бюджет. – Прим. ред.) 2-3 млрд тенге", – дополнил Нуртас Карипбаев. Он отметил, что инфраструктура Алматы полностью готова, ведь город уже принимал концерты мировых звезд – Дженнифер Лопес и Backstreet Boys. Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" – "Реал Мадрид" состоится 30 сентября в Алматы. Ранее сообщалось о том, что сотни фанатов ночью 29 сентября приехали в аэропорт Алматы, чтобы встретить соперников "Кайрата" из испанского клуба "Реал Мадрид".

