#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
События

Сколько туристов привлечет матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Алматы

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 12:12 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета индустрии туризма МТС Нуртас Карипбаев 29 сентября 2025 года на брифинге в СЦК озвучил, сколько туристов и поступлений в бюджет привлечет матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что билеты все проданы.

"В Алматы созданы все условия для приема туристов. Ожидается, что матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" привлечет свыше 4 тыс. туристов и (принесет в бюджет. – Прим. ред.) 2-3 млрд тенге", – дополнил Нуртас Карипбаев.

Он отметил, что инфраструктура Алматы полностью готова, ведь город уже принимал концерты мировых звезд – Дженнифер Лопес и Backstreet Boys.

Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" – "Реал Мадрид" состоится 30 сентября в Алматы.

Ранее сообщалось о том, что сотни фанатов ночью 29 сентября приехали в аэропорт Алматы, чтобы встретить соперников "Кайрата" из испанского клуба "Реал Мадрид".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Защитник "Кайрата" прокомментировал предстоящий матч с "Реалом"
03:59, 29 сентября 2025
Защитник "Кайрата" прокомментировал предстоящий матч с "Реалом"
Фанаты разочарованы: футболисты "Реал Мадрида" не вышли к поклонникам в Алматы
01:08, 29 сентября 2025
Фанаты разочарованы: футболисты "Реал Мадрида" не вышли к поклонникам в Алматы
Футболисты "Реала" летят в Алматы
17:56, 28 сентября 2025
Футболисты "Реала" летят в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: