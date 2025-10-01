#АЭС в Казахстане
Спорт

Футболист "Кайрата" проснулся национальным героем

Футболист Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 08:57 Фото: Instagram/kallmurza
30 сентября в Алматы прошел легендарный в истории казахстанского футбола матч, где "Кайрат" встречался с "Реалом". Гости победили со счетом 0:5, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, фанаты казахстанского футбола не обратили внимания на абсолютную победу оппонента.

Все потому, что среди спортсменов "Кайрата" были те, кто достойно боролся. Среди них молодой голкипер казахстанского клуба Шерхан Калмурза. Если бы не он, голов в пользу "Реала" было бы в разы больше. 

После матча спортсмен проснулся знаменитым. Поклонники команды оставили в его Instagram много восторженных отзывов. Вот часть из них:

  • Счет мог быть разгромным – 0:10, но благодаря его мужеству и стойкости этого не произошло.
  • Он не опустил руки до последней секунды. Вот что значит настоящий характер! 
  • Ты заставил Мбаппе понервничать!
  • Герой, который воевал с мировой акулой в 18 лет! Пусть Аллах хранит нас от языка и глаз! Молодец чемпион!
  • Ты Герой!
  • У вас с Мбаппе 10 лет разницы. У него опыта побольше, но, несмотря на это, ты был бесподобен! Офигеть, сколько мячей ты поймал! Ты достойный игрок! Представляю, что будет такими темпами через 10 лет.
  • Ты будешь мировой звездой!
  • То, что вы играли с ключевыми игроками Реала, уже победа!
  • Будто матч был Мбаппе против тебя!!! Спасибо! Весь мир думаю запомнил тебя!!!

Ранее известный тренер высказался о поражении "Кайрата" от "Реала" в Лиге чемпионов.

Аксинья Титова
