Наставник "Кайрата" высказался о разгроме своих подопечных от "Реала"

Поздно вечером 30 сентября в Алматы прошел матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и испанским "Реалом", где крупный успех отпраздновали гости со счетом 0:5, сообщает Zakon.kz.

После данного разгрома наставник казахстанского коллектива Рафаэль Уразбахтин прокомментировал неудачу своих подопечных.

"Мы находимся в разных весовых категориях, получили бесценный опыт, проигрывать тяжело, нужно принять это, местами играли неплохо. Поблагодарили ребят за самоотдачу, фанатам особое спасибо за аншлаг. Их мастерство вы сами увидели, чем чаще будем играть с ними, тем выше будет уровень всего казахстанского футбола. Как бы сейчас не говорили, все-таки это самый богатый клуб мира, 1,4 млрд против 12 млн. Их один игрок стоит весь казахстанский чемпионат. После "Реала" сейчас переключаемся на игры КПЛ-2025, там у нас три игры и все очень важные". Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин

По итогам прошедшей встречи "Кайрат" пропустил в свои ворота пять безответных мяча, три из которых забил француз Килиан Мбаппе.

"Я впервые видел на поле Мбаппе, ну вы сами лицезрели, что он творил. За это его купили, чтобы он забивал. Ну и другие отличились своим высоким мастерством – Гюлер, Винисиус, Беллингем". Рафаэль Уразбахтин

По итогам двух туров общего этапа Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" потерпел второе поражение подряд. Ранее наш клуб потерпел неудачу в Португалии против "Спортинга" (1:4).