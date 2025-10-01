"Вы рады?" и "Как тебе вратарь?": казахстанцы атакуют соцсети Мбаппе вопросами

Поздно вечером 30 сентября 2025 года казахстанский "Кайрат" разгромно уступил титулованному "Реалу" на Центральном стадионе в Алматы. Матч закончился со счетом 0:5 в пользу гостей, сообщает Zakon.kz.

Автором трех голов стал один из лучших игроков мира Килиан Мбаппе.

Также отличились футболисты Эдуардо Камавинга (83‑я минута) и Брахим Диас (на добавленном времени).

Несмотря на крупное поражение, казахстанцы активно поддерживают игроков "Кайрата", оставляя многочисленные отзывы под публикациями обеих команд.

Материал по теме Футболист "Кайрата" проснулся национальным героем

Отдельного внимания заслуживают комментарии на странице Мбаппе.

1 октября 2025 года на его странице была размещена серия фотографий с прошедшего матча. В подписи к ним был оставлен знаменитый лозунг клуба "Реал Мадрид" – HalaMadrid!

Болельщики из Казахстана признают, что Мбаппе – сильнейший игрок. Также они спрашивают его о молодом вратаре Шерхане Калмурзе и просят оставить благодарность казахстанскому гостеприимству. Другие же просто пишут слова поддержки "Кайрату".

У "Кайрата" большое будущее, это только начало, все еще впереди.

Лучший игрок в мире.

Король.

Ты лучшее, что есть в "Реале".

"Кайрат" – все равно победитель.

Хорош, поздравляю с победой!

Пожалуйста, опубликуйте историю о Казахстане. Мы столько вас ждали.

Мбаппе – отличный футболист, мы его уважаем. Но надеемся, что у "Кайрата" еще будет шанс.

Тебе бы стоило играть медленнее, но все равно – красавчик.

Впереди у нас еще будут победы. Это опыт для "Кайрата"!

Наши ребята многому научились из этой игры. Мбаппе показал мастер-класс.

Как тебе наш молодой вратарь?

А вы рады, что забили гол 18-летнему парню?

После разгрома наставник казахстанского коллектива Рафаэль Уразбахтин прокомментировал неудачу своих подопечных. Он подчеркнул, что команды находятся в разных весовых категориях.