Спорт

"Вы рады?" и "Как тебе вратарь?": казахстанцы атакуют соцсети Мбаппе вопросами

Килиан Мбаппе, соцсети, вопросы, вратарь, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 11:10 Фото: Instagram/k.mbappe
Поздно вечером 30 сентября 2025 года казахстанский "Кайрат" разгромно уступил титулованному "Реалу" на Центральном стадионе в Алматы. Матч закончился со счетом 0:5 в пользу гостей, сообщает Zakon.kz.

Автором трех голов стал один из лучших игроков мира Килиан Мбаппе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 11:10
Хет-трик Мбаппе принес крупную победу "Реалу" над "Кайратом"

Также отличились футболисты Эдуардо Камавинга (83‑я минута) и Брахим Диас (на добавленном времени).

Несмотря на крупное поражение, казахстанцы активно поддерживают игроков "Кайрата", оставляя многочисленные отзывы под публикациями обеих команд.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 11:10
Футболист "Кайрата" проснулся национальным героем

Отдельного внимания заслуживают комментарии на странице Мбаппе.

1 октября 2025 года на его странице была размещена серия фотографий с прошедшего матча. В подписи к ним был оставлен знаменитый лозунг клуба "Реал Мадрид" – HalaMadrid!

Болельщики из Казахстана признают, что Мбаппе – сильнейший игрок. Также они спрашивают его о молодом вратаре Шерхане Калмурзе и просят оставить благодарность казахстанскому гостеприимству. Другие же просто пишут слова поддержки "Кайрату".

  • У "Кайрата" большое будущее, это только начало, все еще впереди.
  • Лучший игрок в мире.
  • Король.
  • Ты лучшее, что есть в "Реале".
  • "Кайрат" – все равно победитель.
  • Хорош, поздравляю с победой!
  • Пожалуйста, опубликуйте историю о Казахстане. Мы столько вас ждали.
  • Мбаппе – отличный футболист, мы его уважаем. Но надеемся, что у "Кайрата" еще будет шанс.
  • Тебе бы стоило играть медленнее, но все равно – красавчик.
  • Впереди у нас еще будут победы. Это опыт для "Кайрата"!
  • Наши ребята многому научились из этой игры. Мбаппе показал мастер-класс.
  • Как тебе наш молодой вратарь?
  • А вы рады, что забили гол 18-летнему парню?

После разгрома наставник казахстанского коллектива Рафаэль Уразбахтин прокомментировал неудачу своих подопечных. Он подчеркнул, что команды находятся в разных весовых категориях.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
