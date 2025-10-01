Известный тренер высказался о поражении "Кайрата" от "Реала" в Лиге чемпионов

Фото: Zakon.kz

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались "Кайрат" и мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Матч закончился со счетом 5:0 в пользу гостей. Черепанов в беседе с корреспондентом "Чемпионата" прокомментировал поражение казахстанцев. "Надежда была с учетом, что есть футболисты, которые могли что-то сделать. Начало игры с "Реалом" было интересным – "Кайрат" мог забить на первой минуте. Где-то 15 минут была равная игра, "Кайрат" даже где-то имел преимущество. Но потом сказалось мастерство "Реала", и "Кайрат" лишился мяча. Приехали мастера! Можно зайти на Эльбрус нормально, но для подъема на Эверест нужно совсем другое. "Кайрат" поднялся на Эльбрус, но дальше не хватило мастерства", – высказался тренер. На общем этапе алматинцы, помимо "Реала", сыграют против "Пафоса", "Интера", "Копенгагена", "Олимпиакоса", "Брюгге" и "Арсенала". Ранее наставник "Реала" прокомментировал победу над "Кайратом" в Лиге чемпионов.

