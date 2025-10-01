#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.06
644.87
6.66
Спорт

Известный тренер высказался о поражении "Кайрата" от "Реала" в Лиге чемпионов

Кайрат и Реал, поле, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 07:38 Фото: Zakon.kz
Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались "Кайрат" и мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Матч закончился со счетом 5:0 в пользу гостей.

Черепанов в беседе с корреспондентом "Чемпионата" прокомментировал поражение казахстанцев.

"Надежда была с учетом, что есть футболисты, которые могли что-то сделать. Начало игры с "Реалом" было интересным – "Кайрат" мог забить на первой минуте. Где-то 15 минут была равная игра, "Кайрат" даже где-то имел преимущество. Но потом сказалось мастерство "Реала", и "Кайрат" лишился мяча. Приехали мастера! Можно зайти на Эльбрус нормально, но для подъема на Эверест нужно совсем другое. "Кайрат" поднялся на Эльбрус, но дальше не хватило мастерства", – высказался тренер.

На общем этапе алматинцы, помимо "Реала", сыграют против "Пафоса", "Интера", "Копенгагена", "Олимпиакоса", "Брюгге" и "Арсенала".

Ранее наставник "Реала" прокомментировал победу над "Кайратом" в Лиге чемпионов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Наставник "Реала" прокомментировал победу над "Кайратом" в Лиге чемпионов
05:59, Сегодня
Наставник "Реала" прокомментировал победу над "Кайратом" в Лиге чемпионов
Наставник "Кайрата" высказался про разгром своих подопечных от "Реала"
01:15, 01 октября 2025
Наставник "Кайрата" высказался про разгром своих подопечных от "Реала"
"Реал" выигрывает у "Кайрата" после первого тайма благодаря голу Мбаппе
22:35, 30 сентября 2025
"Реал" выигрывает у "Кайрата" после первого тайма благодаря голу Мбаппе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: