Хет-трик Мбаппе принес крупную победу "Реалу" над "Кайратом"
После минимального успеха со счетом 1:0 в первом тайме королевский клуб во второй половине игры нарастил свое преимущество.
И здесь во всей красе блистал французский форвард "сливочных" Килиан Мбаппе, который дважды огорчил нашего голкипера Шерхана Калмурзу.
Включая его гол в первом тайме, обладатель "Золотой бутсы" накопил хет-трик за весь матч против "Кайрата".
В конце поединка Эдуардо Камавинга и Брахим Диас добавили цифры на табло в этом противостоянии – 0:5.
Несмотря на пропущенные мячи, алматинский коллектив местами смотрелся неплохо и имел ряд моментов для взятия ворот соперника, но удача отвернулась от них.
Был даже эпизод, когда команда Рафаэля Уразбахтина заработала пенальти, но система VAR отменила 11-метровый удар.
В итоге исторический матч казахстанского "Кайрата" против мадридского "Реала" закончился разгромом.
Ранее мы писали, что "Реал" выигрывал после первого тайма благодаря голу Мбаппе.