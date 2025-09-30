#АЭС в Казахстане
Спорт

Хет-трик Мбаппе принес крупную победу "Реалу" над "Кайратом"

Футбол Кайрат Реал, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 23:38 Фото: Zakon.kz
30 сентября 2025 года в Алматы прошел знаменательный матч в истории казахстанского футбола, где "Кайрат" встречался с самым титулованным клубом планеты – испанским "Реалом". Класс гостей оказался выше и они увезли победу со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

После минимального успеха со счетом 1:0 в первом тайме королевский клуб во второй половине игры нарастил свое преимущество.

И здесь во всей красе блистал французский форвард "сливочных" Килиан Мбаппе, который дважды огорчил нашего голкипера Шерхана Калмурзу. 

Включая его гол в первом тайме, обладатель "Золотой бутсы" накопил хет-трик за весь матч против "Кайрата".

В конце поединка Эдуардо Камавинга и Брахим Диас добавили цифры на табло в этом противостоянии – 0:5.

Несмотря на пропущенные мячи, алматинский коллектив местами смотрелся неплохо и имел ряд моментов для взятия ворот соперника, но удача отвернулась от них.

Был даже эпизод, когда команда Рафаэля Уразбахтина заработала пенальти, но система VAR отменила 11-метровый удар.  

В итоге исторический матч казахстанского "Кайрата" против мадридского "Реала" закончился разгромом.

Ранее мы писали, что "Реал" выигрывал после первого тайма благодаря голу Мбаппе.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
