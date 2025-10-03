#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
546.96
642.73
6.7
Спорт

УЕФА отметил Мбаппе за хет-трик в матче Лиги чемпионов против "Кайрата"

Футболист ФК &quot;Реал&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 08:55 Фото: Instagram/k.mbappe
Французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

30 сентября Мбаппе оформил хет-трик в гостевом матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с казахстанским "Кайратом" (5:0).

По данным sportarena.kz, в борьбе за награду Мбаппе опередил форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, Йенса Петтера Хёуге из "Будё-Глимт" и Расмуса Хойлунда из "Наполи".

На данный момент Мбаппе провел девять матчей за клуб в текущем сезоне, отметившись 13 забитыми мячами и одной результативной передачей.

Сейчас Килиан возглавляет список бомбардиров этого розыгрыша Лиги чемпионов, имея в своем активе пять голов. По четыре мяча у Гарри Кейна, Майкла Олисе (оба – "Бавария"), а также у Жонатана Буркардта ("Айнтрахт").

Ранее стало известно, кому Мбаппе отдал свою футболку после матча с "Кайратом".

Аксинья Титова
