УЕФА отметил Мбаппе за хет-трик в матче Лиги чемпионов против "Кайрата"

Французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

30 сентября Мбаппе оформил хет-трик в гостевом матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с казахстанским "Кайратом" (5:0).

По данным sportarena.kz, в борьбе за награду Мбаппе опередил форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, Йенса Петтера Хёуге из "Будё-Глимт" и Расмуса Хойлунда из "Наполи".

На данный момент Мбаппе провел девять матчей за клуб в текущем сезоне, отметившись 13 забитыми мячами и одной результативной передачей.

Сейчас Килиан возглавляет список бомбардиров этого розыгрыша Лиги чемпионов, имея в своем активе пять голов. По четыре мяча у Гарри Кейна, Майкла Олисе (оба – "Бавария"), а также у Жонатана Буркардта ("Айнтрахт").

Ранее стало известно, кому Мбаппе отдал свою футболку после матча с "Кайратом".