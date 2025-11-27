Мбаппе стал лучшим снайпером и рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА

В ночь на 27 ноября форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оформил первый свой покер в играх Лиги чемпионов и в четвертый раз за свою карьеру, сообщает Zakon.kz.

Французский футболист четыре раза поразил ворота греческого "Олимпиакоса" в рамках гостевого матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Kylian Mbappé has scored more hat-tricks away from home than any other player in Champions League history (4). 🎩 pic.twitter.com/MXTveItoBG — Squawka (@Squawka) November 26, 2025

Тем самым Мбаппе забил три и больше голов за одну игру в пятый раз в 2025 году, что считается новым рекордом данного турнира по выездным хет-трикам.

Благодаря своей результативности Килиан вышел в единоличные лидеры гонки снайперов нынешнего сезона Лиги чемпионов с активом в девять голов после пяти матчей.

"Было очень важно снова победить после трех неудач. Должны продолжать в том же духе, видеть положительные стороны и исправлять отрицательные. Счастлив, всегда приятно забивать голы, партнеры отдают качественные передачи. Вижу, что у нас все хорошо, конечно, есть вещи, которые нужно улучшать. Игроки должны защищать друг друга, быть вместе. Наши фанаты поддерживают нас. В этом сезоне многое поставлено на карту". Килиан Мбаппе

Всего на счету лидера "сливочных" набралось 22 гола и три результативные передачи за последние несколько месяцев во всех турнирах.

1 ноября Килиан Мбаппе был награжден "Золотой бутсой" как лучший снайпер Ла Лиги в прошлом сезоне.