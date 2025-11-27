#АЭС в Казахстане
Спорт

Мбаппе стал лучшим снайпером и рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Покер Рекорд ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 14:09 Фото: Instagram/ReaLmadrid
В ночь на 27 ноября форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оформил первый свой покер в играх Лиги чемпионов и в четвертый раз за свою карьеру, сообщает Zakon.kz.

Французский футболист четыре раза поразил ворота греческого "Олимпиакоса" в рамках гостевого матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Тем самым Мбаппе забил три и больше голов за одну игру в пятый раз в 2025 году, что считается новым рекордом данного турнира по выездным хет-трикам.

Благодаря своей результативности Килиан вышел в единоличные лидеры гонки снайперов нынешнего сезона Лиги чемпионов с активом в девять голов после пяти матчей.

"Было очень важно снова победить после трех неудач. Должны продолжать в том же духе, видеть положительные стороны и исправлять отрицательные. Счастлив, всегда приятно забивать голы, партнеры отдают качественные передачи. Вижу, что у нас все хорошо, конечно, есть вещи, которые нужно улучшать. Игроки должны защищать друг друга, быть вместе. Наши фанаты поддерживают нас. В этом сезоне многое поставлено на карту".Килиан Мбаппе

Всего на счету лидера "сливочных" набралось 22 гола и три результативные передачи за последние несколько месяцев во всех турнирах.

1 ноября Килиан Мбаппе был награжден "Золотой бутсой" как лучший снайпер Ла Лиги в прошлом сезоне.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Последние
Популярные
