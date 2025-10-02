Стало известно, кому Мбаппе отдал свою футболку после матча с "Кайратом"

Известный французский футболист, нападающий клуба "Реал Мадрид" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе после матча с "Кайратом" в Алматы отдал свою футболку маленькому сыну полузащитника алматинского ФК Гиорги Зарии, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram супруги 28-летнего футболиста "Кайрата". Тео Инасаридзе опубликовала фотографии сына с 26-летним Мбаппе и его футболкой. Счастливый малыш даже дал своей сестре потрогать одежду звезды "Реала".

Фото: Instagram/inasaridze_t

Также Инасаридзе поделилась несколькими кадрами, сделанными во время исторической встречи на Центральном стадионе Алматы.

В свою очередь Гиорги Зария поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Дебют в Лиге чемпионов против "Реала". Мечты сбываются. Спасибо болельщикам за поддержку", – написал футболист.

Отметим, что 18-летний вратарь Шерхан Калмурза проснулся национальным героем после матча "Кайрата" с "Реалом", который прошел 30 сентября 2025 года в Алматы. И это несмотря на счет 5:0 в пользу королевского клуба. Позднее звездный вратарь "Реала" Тибо Куртуа опубликовал фотографию с 18-летней звездой "Кайрата" и отметил его Instagram.

В частности, после публикации Куртуа количество подписчиков Шерхана начало стремительно расти, и он обогнал своего коллегу Темирлана Анарбекова, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.