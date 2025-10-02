#АЭС в Казахстане
Спорт

Стало известно, кому Мбаппе отдал свою футболку после матча с "Кайратом"

французский футболист, нападающий клуба &quot;Реал Мадрид&quot; и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 13:53 Фото: Instagram/k.mbappe
Известный французский футболист, нападающий клуба "Реал Мадрид" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе после матча с "Кайратом" в Алматы отдал свою футболку маленькому сыну полузащитника алматинского ФК Гиорги Зарии, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram супруги 28-летнего футболиста "Кайрата". Тео Инасаридзе опубликовала фотографии сына с 26-летним Мбаппе и его футболкой. Счастливый малыш даже дал своей сестре потрогать одежду звезды "Реала".

Фото: Instagram/inasaridze_t

Также Инасаридзе поделилась несколькими кадрами, сделанными во время исторической встречи на Центральном стадионе Алматы.

В свою очередь Гиорги Зария поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Дебют в Лиге чемпионов против "Реала". Мечты сбываются. Спасибо болельщикам за поддержку", – написал футболист.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 13:53
"Вы рады?" и "Как тебе вратарь?": казахстанцы атакуют соцсети Мбаппе вопросами

Отметим, что 18-летний вратарь Шерхан Калмурза проснулся национальным героем после матча "Кайрата" с "Реалом", который прошел 30 сентября 2025 года в Алматы. И это несмотря на счет 5:0 в пользу королевского клуба. Позднее звездный вратарь "Реала" Тибо Куртуа опубликовал фотографию с 18-летней звездой "Кайрата" и отметил его Instagram.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 13:53
Шерхан Калмурза поблагодарил вратаря "Реала" и получил от него немедленную реакцию

В частности, после публикации Куртуа количество подписчиков Шерхана начало стремительно расти, и он обогнал своего коллегу Темирлана Анарбекова, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
