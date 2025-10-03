#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Спорт

Пока дочь Тутберидзе лидирует на турнире в Алматы, ее маму сравнили с Мбаппе

Диана Дэвис и Глеб Смолкин на мемориале Дениса Тена, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 02:25 Фото: Instagram/di__davis
Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным предварительно лидируют на турнире памяти Дениса Тена, а ее мама Этери Тутберидзе пользуется популярностью у других участниц и гостей состязания, сообщает Zakon.kz.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин занимают первое место после ритм-танца. 3 октября в Алматы за прокат на турнире по фигурному катанию серии "Челленджер" – Мемориал Дениса Тена они получили 77,94 балла.

С 2023 года дуэт представляет Грузию.

И, если пару высоко оценили судьи, то успехом у зрителей и других фигуристок в дни соревнований пользуется мама Дианы – известный тренер Этери Тутберидзе. Интерес к Этери Георгиевне даже сравнили с недавним ажиотажем вокруг Мбаппе.

Фото: Instagram/denistenfoundation

Ранее короткую программу на Мемориале Дениса Тена выиграл Михаил Шайдоров.

Фото Алия Абди
Алия Абди
