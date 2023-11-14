Ветеран казахстанского тенниса проиграл на старте турнира в Швеции

В Дандерюде (Швеция) стартовал турнир серии "Челленджер". На этих состязаниях Казахстан представляют два теннисиста Михаил Кукушкин и Денис Евсеев, сообщает Zakon.kz.

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В первом круге одиночного разряда ветеран казахстанского тенниса Михаил Кукушкин потерпел крупное поражение от украинца Алексея Крутых со счетом 2:6, 1:6.

Матч продолжался всего 58 минут. За это время казахстанец четыре раза подал навылет, не допускал ошибок на подаче, и не смог реализовать единственный брейк-пойнт.

Другой представитель Казахстана Денис Евсеев матч первого раунда в одиночном разряде проведет завтра, 15 ноября против местного спортсмена Карла Фриберга (440 АТР). Сегодня, 14 ноября Денис Евсеев сыграет в парном турнире в дуэте с Максимильяном Нойкристом (Австрия).

На прошлой неделе первая ракетка страны в парном разряде Александр Недовесов выиграл второй в карьере турнир серии ATP-250.