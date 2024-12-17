Гарик Харламов с мамой поддержал единственную дочь

Популярный российский актер, юморист, телеведущий и шоумен Гарик Харламов (настоящее имя Игорь) с мамой Натальей побывал в школе единственной наследницы, которая родилась во втором браке с актрисой Кристиной Асмус, сообщает Zakon.kz.

Причина – благотворительная новогодняя ярмарка, откуда фотографиями и видео поделилась счастливая бабушка 10-летней Анастасии Харламовой.

"В школе у нашей Настюши прошла большая и красивая ежегодная благотворительная новогодняя ярмарка. Чего там только не было! Своими руками (конечно, с помощью учителей и родителей) ребята создали атмосферу настоящего праздника и сказочного настроения! А главное – собрали неплохие суммы, которые передали на благотворительные цели. Мы с Гариком и Екатериной поучаствовали в организации и подготовке площадки нашего 5-го класса, которая была признана одной из лучших! А идея организовать шоколадный фонтан в дополнение к другим вкусностям и товарам нашего прилавка принадлежит моей внученьке Настеньке. Одноклассники поддержали!", – похвасталась Наталья Харламова 17 декабря 2024 года.

Комментаторы отметили, что внучка очень похожа на бабушку. Также они заметили, что 43-летний комик заметно стал более стройным:

"Как Игорь постройнел".

"Какие вы молодцы, Наташенька".

"Просто замечательно, супер мероприятие".

"Настенька как ваша дочь, вы очень классные".

"О, я думала, на кого больше похожа она. Теперь знаю, на вас".

"Класс! Герои! Благородные цели достойны самого большого признания! Дорогая, вы – отличный пример для своей внучки!"

Одна из подписчиц спросила у 62-летней матери Гарика, дружна ли она со своей бывшей невесткой Кристиной, но вопрос остался без ответа.

Отметим, что Асмус, по всей видимости, на мероприятии не было. Она четыре дня назад опубликовала фото из больницы и сообщила, что ей сделали операцию.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов собрал букет-конструктор для молодой жены.