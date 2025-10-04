#АЭС в Казахстане
Спорт

Две казахстанские боксерши завоевали "золото" на Играх стран СНГ

бокс, Казахстан, СНГ, золото , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 20:00 Фото: pixabay
Казахстанские спортсменки Диляра Турсынбек и Жасмин Абрамян 4 октября стали чемпионками III Игр стран СНГ, которые проходят в Азербайджане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в весовой категории до 66 кг Турсынбек встретилась в финале с россиянкой Юстиной Ануфриевой. Уже в первом раунде казахстанка вышла вперед со счетом 4:1, а во втором полностью перехватила инициативу. Заключительная трехминутка лишь закрепила ее преимущество – итог боя 5:0 в пользу Турсынбек.

Не менее уверенно выступила Жасмин Абрамян в категории до 60 кг. В решающем поединке против представительницы Азербайджана Айнур Исмаиловой она выиграла первый и второй раунды со счетом 4:1, а третий завершила в одностороннем порядке. Судьи единогласно присудили победу казахстанке.

Ранее сообщалось, что "Кайрат" отказался от сотрудничества с известным в Европе тренером. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
