"Кайрат" отказался от сотрудничества с известным в Европе тренером

Перед началом общего турнира Лиги чемпионов свои услуги по изучению соперников "Кайрату" предлагал европейский специалист Вилли Кронхардт, сообщает Zakon.kz.

По информации Legalbet.kz, его предложение "Кайрат" оставил без ответа.

Вилли Кронхардт родился в Казахстане. Будучи футболистом он становился финалистом Кубка Германии сезона-1996/97 в составе "Энерги" (Котбус), в качестве главного тренера работал в клубах низших дивизионов Германии и в Судане.

С 2016 года занимается скаутской деятельностью. Был главой департаментов "Локомотива" и "Кёльна". С июля 2023-го до недавнего времени работал скаутом в "Лейпциге". Сейчас он официально не связан ни с одним из клубов.

30 сентября "Кайрат" уступил "Реалу" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:5. Сейчас "Кайрат" занимает последнюю строчку в таблице Лиги чемпионов.